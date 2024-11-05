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Posted 5 ноября, 09:28

Published 5 ноября, 09:28

Modified 5 ноября, 09:30

Updated 5 ноября, 09:30

ESG-отчет «Уралхима» вошел в шорт-лист конкурса Мосбиржи

ESG-отчет «Уралхима» вошел в шорт-лист конкурса Мосбиржи

5 ноября 2024, 09:28
Фото: Уралхим.
Отчет об устойчивом развитии АО «ОХК „Уралхим“ вошел в шорт-лист номинации „Лучший отчет об устойчивом развитии“ ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи.

В документе говорится о сотрудничестве и результатах в сфере устойчивого развития, а также были раскрыты планы по развитию в этом направлении.

Отчет составлен в соответствии с ведущими международными стандартами, учитывает рекомендации по подготовке EGS-отчетности, утвержденные Минэкономразвития России. Документ также прошел независимую проверку третьей стороной по стандарту МСЗОУ 3000 и общественное заверение.

По словам представителей «Уралхима», включение отчета в шорт-лист престижного конкурса говорит о высоком уровне стандартов раскрытия информации о деятельности компании и ее взаимодействии с заинтересованными сторонами.

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