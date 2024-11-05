ESG-отчет «Уралхима» вошел в шорт-лист конкурса Мосбиржи

Posted 5 ноября, 09:28
Published 5 ноября, 09:28
Modified 5 ноября, 09:30
Updated 5 ноября, 09:30
В документе говорится о сотрудничестве и результатах в сфере устойчивого развития, а также были раскрыты планы по развитию в этом направлении.
Отчет составлен в соответствии с ведущими международными стандартами, учитывает рекомендации по подготовке EGS-отчетности, утвержденные Минэкономразвития России. Документ также прошел независимую проверку третьей стороной по стандарту МСЗОУ 3000 и общественное заверение.
По словам представителей «Уралхима», включение отчета в шорт-лист престижного конкурса говорит о высоком уровне стандартов раскрытия информации о деятельности компании и ее взаимодействии с заинтересованными сторонами.