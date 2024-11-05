Количество самозанятых в Пермском крае выросло на четверть

Posted 5 ноября, 12:41
Published 5 ноября, 12:41
Modified 5 ноября, 12:43
Updated 5 ноября, 12:43
За три квартала текущего года количество самозанятых увеличилось на 25%, достигнув 201,4 тыс. человек в октябре. Больше всего этот показатель вырос в Осинском, Уинском и Юсьвинском округах, рост составил свыше 30% с начала года.
В четвертом квартале этого года на стимулирование увеличения численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход региональные власти направят 235,2 млн рублей. Общий объем дотаций в текущем года вырос на 74%, составив 640 млн руб.
Больше всего дотаций получат бюджеты Пермского городского округа (105,7 млн рублей), Пермского муниципального округа (15,2 млн рублей), Березников (11,8 млн рублей). Большесосновский округ получит всего 1 млн руб.