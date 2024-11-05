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Posted 5 ноября, 03:38

Published 5 ноября, 03:38

Modified 5 ноября, 03:58

Updated 5 ноября, 03:58

В Перми в период с 5 по 10 ноября будут отключать холодную воду в ряде домов

Левшино, Балатово и еще десятки домов. Где в Перми на этой неделе отключат воду

5 ноября 2024, 03:38
Фото: ideogram.ai.

В Перми в период с 5 по 10 ноября будут отключать холодную воду в ряде домов

Сюжет
Коммунальный рай
Специалисты займутся плановой заменой задвижек и иными работами.

Тысячи жителей Перми временно останутся без воды на этой неделе. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» и сторонних организаций будут проводить работы на сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе компании.

С 09:00 5 ноября до 10:00 6 ноября из-за замены задвижки отключения пройдут в домах по адресам:

  • ул. Патриса Лумумбы, 1, 2б, 3, 5;
  • ул. Гайдара, 1, 4, 6/2;
  • ул. Крупской, 61а;
  • ул. Патриса Лумумбы, 2 — правый ввод;
  • ул. Гайдара, 3.

Завтра, 6 ноября, с 09:00 до 20:00, рабочие займутся ремонтом пожарного гидранта. В итоге без воды останутся дома:

  • ул. Фрунзе, 67, 41-87;
  • ул. Кубанская, 6-15;
  • ул. Рубцовская, 1-23;
  • ул. Каргапольская, 18-22;
  • Рудянский переулок, 20, 22;
  • Кыновский переулок, 11, 25;
  • ул. Кутамышская, 35, 37, 43;
  • ул. Никопольская, 8 -18;
  • 2 СНТ по Фрунзе, 83а.

Тоже завтра, 6 ноября, с 09:00 до 10:00 7 ноября из-за замены задвижки водоснабжение отключат в домах по улицам:

  • Гашкова, 9а (ЦТП);
  • Баранчинская, 2, 10;
  • Гашкова 5, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13.

С 09:00 7 ноября до 10:00 8 ноября будут менять задвижку на Подлесной, 3а. По этой причине коммунальные неудобства ожидают пермяков по адресам:

  • ул. Подлесная, 3а, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 13;
  • ул. Куфонина, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23;
  • проспект Парковый, 2, 2а, 4, 6, 8;
  • ЦТП №8 по ул. Подлесная, 5а.

Вновь построенный водопровод будут подключать на Магистральной, 86 с 09:30 7 ноября до 09:30 8 ноября, что приведет к отключениям воды по улицам:

  • Магистральная, 86а, 88;
  • Липатова, 22а — левый ввод.

В субботу, 9 ноября, с 09:00 до 19:30, водоснабжения не будет по адресам:

  • ул. Баумана, 17а, 17д, 21а, 21б, 25а, 25б, 25г, 27, 29а;
  • ул. Мира, 30, 28, 66, 66а, 66б, 66в, 66г, 64, 68б, 70в;
  • ул. 9 Мая, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 18б, 18/1, 20, 22, 24;
  • ул. Братьев Игнатовых, 13а.

С 09:00 9 ноября до 10:00 10 ноября без воды останутся дома в Индустриальном районе:

  • Танкистов, 39, 39а (ЦТП), 66, 64, 60, 58;
  • проспект Декабристов, 20, 20а, 22;
  • Советской Армии, 37;
  • Кавалерийская, 24, 26

Ровно на сутки — с 10:00 9 ноября до 10:00 10 ноября — нужно запастись водой пермякам, проживающих в следующих домах:

  • Вижайская, 21, 23, 24, 25, 25а (ЦТП), 26, 26/1, 27, 28;
  • Лодыгина, 34, 28а;
  • Кояновская, 4, 8;
  • Солдатова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14а, 17а, 15, 17, 19;
  • Таборская 12, 12а, 14.

Кроме того, в воскресенье, 10 ноября, с 09:00 до 10:00 11 ноября, из-за замены задвижки без воды окажутся следующие адреса:

  • ул. Монастырская, 161;
  • ул. Толмачева 6, 16;
  • ул. Якуба Коласа 6, 10, 12.

Об аварийных ситуациях на водопроводе или канализации нужно сообщать в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» по телефону 2100-680. Также можно оставить заявку на подвоз воды.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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