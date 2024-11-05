Левшино, Балатово и еще десятки домов. Где в Перми на этой неделе отключат воду

Posted 5 ноября, 03:38
Published 5 ноября, 03:38
Modified 5 ноября, 03:58
Updated 5 ноября, 03:58
Тысячи жителей Перми временно останутся без воды на этой неделе. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» и сторонних организаций будут проводить работы на сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе компании.
С 09:00 5 ноября до 10:00 6 ноября из-за замены задвижки отключения пройдут в домах по адресам:
Завтра, 6 ноября, с 09:00 до 20:00, рабочие займутся ремонтом пожарного гидранта. В итоге без воды останутся дома:
Тоже завтра, 6 ноября, с 09:00 до 10:00 7 ноября из-за замены задвижки водоснабжение отключат в домах по улицам:
С 09:00 7 ноября до 10:00 8 ноября будут менять задвижку на Подлесной, 3а. По этой причине коммунальные неудобства ожидают пермяков по адресам:
Вновь построенный водопровод будут подключать на Магистральной, 86 с 09:30 7 ноября до 09:30 8 ноября, что приведет к отключениям воды по улицам:
В субботу, 9 ноября, с 09:00 до 19:30, водоснабжения не будет по адресам:
С 09:00 9 ноября до 10:00 10 ноября без воды останутся дома в Индустриальном районе:
Ровно на сутки — с 10:00 9 ноября до 10:00 10 ноября — нужно запастись водой пермякам, проживающих в следующих домах:
Кроме того, в воскресенье, 10 ноября, с 09:00 до 10:00 11 ноября, из-за замены задвижки без воды окажутся следующие адреса:
Об аварийных ситуациях на водопроводе или канализации нужно сообщать в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» по телефону 2100-680. Также можно оставить заявку на подвоз воды.