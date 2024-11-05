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Posted 5 ноября, 08:27

Published 5 ноября, 08:27

Modified 5 ноября, 08:29

Updated 5 ноября, 08:29

МЧС Прикамья: 6 ноября в некоторых районах Прикамья ожидаются туман и гололед

МЧС просит пермяков быть осторожными из-за ухудшения погоды

5 ноября 2024, 08:27
Фото: unsplash.com.

МЧС Прикамья: 6 ноября в некоторых районах Прикамья ожидаются туман и гололед

Ранее синоптики пообещали ночные заморозки в северных районах Прикамья.

Завтра, 6 ноября, ночью и в первой половине дня местами в Прикамье ожидаются гололедно-изморозевые отложения на ветвях деревьев и проводах. В некоторых районах опустится туман, предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с прогнозом ухудшения погоды возможны коммунальные аварии, обрывы линий электропередач, а также пробки на дорогах и увеличение числа ДТП. В региональном МЧС рекомендуют жителям избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а в случае аварии на сетях электроснабжения — обесточить технику и соблюдать правила пожарной безопасности. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров на дорогах и не забывать о дистанции между транспортными средствами. Пешеходам следует быть осторожными при переходе проезжей части.

Предупредите близких о непогоде. О происшествиях сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112. Ранее синоптики прогнозировали ночные заморозки до -17° в северных территориях Прикамья.

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