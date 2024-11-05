МЧС просит пермяков быть осторожными из-за ухудшения погоды

Posted 5 ноября, 08:27
Published 5 ноября, 08:27
Modified 5 ноября, 08:29
Updated 5 ноября, 08:29
Завтра, 6 ноября, ночью и в первой половине дня местами в Прикамье ожидаются гололедно-изморозевые отложения на ветвях деревьев и проводах. В некоторых районах опустится туман, предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В связи с прогнозом ухудшения погоды возможны коммунальные аварии, обрывы линий электропередач, а также пробки на дорогах и увеличение числа ДТП. В региональном МЧС рекомендуют жителям избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а в случае аварии на сетях электроснабжения — обесточить технику и соблюдать правила пожарной безопасности. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров на дорогах и не забывать о дистанции между транспортными средствами. Пешеходам следует быть осторожными при переходе проезжей части.
Предупредите близких о непогоде. О происшествиях сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112. Ранее синоптики прогнозировали ночные заморозки до -17° в северных территориях Прикамья.