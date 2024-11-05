МЧС просит пермяков быть осторожными из-за ухудшения погоды

В связи с прогнозом ухудшения погоды возможны коммунальные аварии, обрывы линий электропередач, а также пробки на дорогах и увеличение числа ДТП. В региональном МЧС рекомендуют жителям избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а в случае аварии на сетях электроснабжения — обесточить технику и соблюдать правила пожарной безопасности. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров на дорогах и не забывать о дистанции между транспортными средствами. Пешеходам следует быть осторожными при переходе проезжей части.