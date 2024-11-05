На Первом канале вышли «Непутёвые заметки» о Пермском крае

Posted 5 ноября, 07:51
Published 5 ноября, 07:51
Modified 5 ноября, 07:56
Updated 5 ноября, 07:56
В воскресенье, 3 ноября, на Первом канале вышел очередной выпуск программы «Непутёвые заметки». Его посвятили достопримечательностям Пермского края, первым обратило внимание издание «Вкурсе.ру».
В анонсе телепередачи сказано, что съемочная группа во главе с ведущим и путешественником Дмитрием Крыловым посетила пещеры и гроты Усьвинских столбов и Каменный город. С этих природных достопримечательностей и начинается выпуск программы.
Позже путешественники посетили и Чердынь. Они отметили богатство экспозиций Чердынского краеведческого музея. «Пока Пермская галерея переезжает на новое место, любоваться деревянной скульптурой следует ехать в Чердынь», — говорит Дмитрий Крылов. Также в музее размещены предметы Пермского звериного стиля.
Авторы передачи побывали в Соликамске и единственном в мире музее деревянного промышленного зодчества XIX века «Сользавод». В завершение выпуска «Непутёвых заметок» съемочная группа прогулялась по Соликамскому ботаническому саду.