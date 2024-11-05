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Posted 5 ноября, 07:51

Published 5 ноября, 07:51

Modified 5 ноября, 07:56

Updated 5 ноября, 07:56

На Первом канале 3 ноября вышли «Непутёвые заметки» о Пермском крае

На Первом канале вышли «Непутёвые заметки» о Пермском крае

5 ноября 2024, 07:51
Фото: 1tv.ru/shows/neputevye-zametki.

На Первом канале 3 ноября вышли «Непутёвые заметки» о Пермском крае

Съемочная группа посетила природные памятники, а также Соликамск и Чердынь.

В воскресенье, 3 ноября, на Первом канале вышел очередной выпуск программы «Непутёвые заметки». Его посвятили достопримечательностям Пермского края, первым обратило внимание издание «Вкурсе.ру».

В анонсе телепередачи сказано, что съемочная группа во главе с ведущим и путешественником Дмитрием Крыловым посетила пещеры и гроты Усьвинских столбов и Каменный город. С этих природных достопримечательностей и начинается выпуск программы.

Фото: 1tv.ru/shows/neputevye-zametki

Позже путешественники посетили и Чердынь. Они отметили богатство экспозиций Чердынского краеведческого музея. «Пока Пермская галерея переезжает на новое место, любоваться деревянной скульптурой следует ехать в Чердынь», — говорит Дмитрий Крылов. Также в музее размещены предметы Пермского звериного стиля.

Фото: 1tv.ru/shows/neputevye-zametki

Авторы передачи побывали в Соликамске и единственном в мире музее деревянного промышленного зодчества XIX века «Сользавод». В завершение выпуска «Непутёвых заметок» съемочная группа прогулялась по Соликамскому ботаническому саду.

Фото: 1tv.ru/shows/neputevye-zametki
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#Общество#Пермь#Чердынь#Соликамск#Каменный город#Телевидение#Усьвинские столбы#Телешоу
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