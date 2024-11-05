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Posted 5 ноября, 12:57

Published 5 ноября, 12:57

Modified 5 ноября, 12:59

Updated 5 ноября, 12:59

На заводе Шпагина откроют музей «Пермский период»

На заводе Шпагина откроют музей «Пермский период»

5 ноября 2024, 12:57
Фото: Пермский краеведческий музей.
Открытие запланировано в 2025 году.

В 2025 году в здании бывшего цеха № 5 на территории «Завода Шпагина» хотят открыт музей «Пермский период» — структурное подразделение Пермского краеведческого музея, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на главу Минкульта Пермского края Аллу Платонову.

Ранее сообщалось, подразделение Пермского краеведческого музея разместится в здании «Литера Д1» площадью 2,8 тыс. кв. м. По словам Платоновой, высота потолков помещения соразмерна экспонатам.

Основная экспозиция музея будет находится на площади 1,5 тыс. кв. м. Здесь появятся Детский музейный центр, креативные пространства, лаборатория для препарирования естественно-исторических коллекций. Новый музей представит пермский период и в мировом контексте, и как культурный феномен.

Пермский краеведческий музей — это старейший и крупнейший музей региона. Основали его 15 ноября 1890 года. В его коллекции свыше 620 тыс. предметов. На территории Прикамья расположены 10 его филиалов, среди которых Дом Мешкова, Мемориальный дом-музей «Подпольная типография», Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», Музейный комплекс «Дом Пастернака».

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