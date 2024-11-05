На заводе Шпагина откроют музей «Пермский период»

Основная экспозиция музея будет находится на площади 1,5 тыс. кв. м. Здесь появятся Детский музейный центр, креативные пространства, лаборатория для препарирования естественно-исторических коллекций. Новый музей представит пермский период и в мировом контексте, и как культурный феномен.