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Posted 5 ноября, 05:28

Published 5 ноября, 05:28

Modified 5 ноября, 05:30

Updated 5 ноября, 05:30

Независимые эксперты назвали самые популярные у россиян экосистемные приложения

Независимые эксперты назвали самые популярные у россиян экосистемные приложения

5 ноября 2024, 05:28
Фото: unsplash.com.
В тройке лидеров оказались «СберБанк Онлайн», «Мой МТС» и «Т-Банк».

Стало известно, какие экосистемные приложения в России стали лучшими по мнению пользователей. Результаты исследования* опубликовало аналитическое агентство Markswebb, пишет «Ъ-Review». Специалисты провели сравнительный анализ так называемого «цифрового опыта» в приложениях:

  • МТС (сервис — «Мой МТС»; подписка — МТС Premium; бонусная программа — МТС Cashback),
  • «Сбер» («СберБанк Онлайн»; «СберПрайм»; «СберСпасибо»),
  • Т-Банк («Т-Банк Про», «Баллы Браво»),
  • «Яндекс» («Яндекс с Алисой», «Яндекс Go»; «Плюс»; баллы «Плюса»),
  • VK.

Второе место рейтинга у пользователей с незначительным отрывом от лидера «СберБанк Онлайн» (68,5%) занимает «Мой МТС» (68,1%). Аналитики говорят, что в числе плюсов пользователи отмечают централизованную информацию о сервисах экосистемы, детальный анализ расходы и прогноз будущих трат. В приложении «Мой МТС» можно легко найти информацию о правилах начисления и использования баллов кешбэка, а также воспользоваться фильтром истории операций. В Markswebb говорят, что приложение позволяет клиенту оценить выгоду от использования баллов и решать вопросы без обращения в чат поддержки. Помимо этого, в «Мой МТС» есть удобство подтверждения подписки: на экране успеха пользователь может перейти к использованию подключенных сервисов.

Система оценки включила 17 блоков пользовательских задач и свыше 400 критериев. Опыт клиентов в основных приложениях оценивался по шкале от 0 до 100 баллов. В Markswebb сделали вывод: чем лучше организован интерфейс и функциональность основного приложения, тем проще пользователю освоить новые сервисы и другие продукты экосистемы.

*Исследователи провели онлайн-опрос 500 респондентов. Возрастное распределение участников:

  • 18-24 года — 12,4%.
  • 25-34 года — 28%.
  • 35-44 года — 52,4%.
  • 45-55 лет — 27,2%.

Среди опрошенных было 48,2% мужчин и 51,8% женщин.

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