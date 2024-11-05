Независимые эксперты назвали самые популярные у россиян экосистемные приложения

Posted 5 ноября, 05:28
Published 5 ноября, 05:28
Modified 5 ноября, 05:30
Updated 5 ноября, 05:30
Стало известно, какие экосистемные приложения в России стали лучшими по мнению пользователей. Результаты исследования* опубликовало аналитическое агентство Markswebb, пишет «Ъ-Review». Специалисты провели сравнительный анализ так называемого «цифрового опыта» в приложениях:
Второе место рейтинга у пользователей с незначительным отрывом от лидера «СберБанк Онлайн» (68,5%) занимает «Мой МТС» (68,1%). Аналитики говорят, что в числе плюсов пользователи отмечают централизованную информацию о сервисах экосистемы, детальный анализ расходы и прогноз будущих трат. В приложении «Мой МТС» можно легко найти информацию о правилах начисления и использования баллов кешбэка, а также воспользоваться фильтром истории операций. В Markswebb говорят, что приложение позволяет клиенту оценить выгоду от использования баллов и решать вопросы без обращения в чат поддержки. Помимо этого, в «Мой МТС» есть удобство подтверждения подписки: на экране успеха пользователь может перейти к использованию подключенных сервисов.
Система оценки включила 17 блоков пользовательских задач и свыше 400 критериев. Опыт клиентов в основных приложениях оценивался по шкале от 0 до 100 баллов. В Markswebb сделали вывод: чем лучше организован интерфейс и функциональность основного приложения, тем проще пользователю освоить новые сервисы и другие продукты экосистемы.
*Исследователи провели онлайн-опрос 500 респондентов. Возрастное распределение участников:
Среди опрошенных было 48,2% мужчин и 51,8% женщин.