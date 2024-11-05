Независимые эксперты назвали самые популярные у россиян экосистемные приложения

Второе место рейтинга у пользователей с незначительным отрывом от лидера «СберБанк Онлайн» (68,5%) занимает «Мой МТС» (68,1%). Аналитики говорят, что в числе плюсов пользователи отмечают централизованную информацию о сервисах экосистемы, детальный анализ расходы и прогноз будущих трат. В приложении «Мой МТС» можно легко найти информацию о правилах начисления и использования баллов кешбэка, а также воспользоваться фильтром истории операций. В Markswebb говорят, что приложение позволяет клиенту оценить выгоду от использования баллов и решать вопросы без обращения в чат поддержки. Помимо этого, в «Мой МТС» есть удобство подтверждения подписки: на экране успеха пользователь может перейти к использованию подключенных сервисов.