properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 02:54

Published 5 ноября, 02:54

Modified 5 ноября, 05:41

Updated 5 ноября, 05:41

В Перми отменили концерт певицы Ани Лорак

Ноябрьский концерт украинской певицы Ани Лорак в Перми отменен

5 ноября 2024, 02:54
Фото: vk.com/anilorak.

В Перми отменили концерт певицы Ани Лорак

В 2020 году выступление певицы тоже было отменено.

Концерт поп-певицы из Украины Ани Лорак в Перми отменен. Выступление должно было состояться в спортивном комплексе имени Сухарева через две недели, 19 ноября, первым на изменения обратил внимание «Царьград». Как сообщается на сайте «Городских Зрелищных Касс», мероприятие отменили по техническим причинам.

Зрители могут вернуть билеты по месту приобретения. Интересно, что концерты в Челябинске 16 ноября и в Екатеринбурге 18 ноября должны состояться — приобрести билеты все еще можно.

Ани Лорак родом из Черновицкой области Украины. В марте 2024 года в СМИ появилась информация, что певица подала заявление на получение российского гражданства.

Фото: stereogorod.ru

Это уже второй концерт Ани Лорак в Перми, который отменили. В прошлый раз мероприятие должно было состояться 23 марта 2020 года.

Читайте также:
«Не хотите — не надо». В Перми отменили «Гойду»Рок-группа «Пилот» назвала причину отмены завтрашнего концерта в ПермиПермяки смогут помочь детям, посетив рок-концерт в трамвае
#Общество#Пермь#Концерт#Искусство#Музыка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика