Ноябрьский концерт украинской певицы Ани Лорак в Перми отменен

Posted 5 ноября, 02:54
Published 5 ноября, 02:54
Modified 5 ноября, 05:41
Updated 5 ноября, 05:41
Концерт поп-певицы из Украины Ани Лорак в Перми отменен. Выступление должно было состояться в спортивном комплексе имени Сухарева через две недели, 19 ноября, первым на изменения обратил внимание «Царьград». Как сообщается на сайте «Городских Зрелищных Касс», мероприятие отменили по техническим причинам.
Зрители могут вернуть билеты по месту приобретения. Интересно, что концерты в Челябинске 16 ноября и в Екатеринбурге 18 ноября должны состояться — приобрести билеты все еще можно.
Ани Лорак родом из Черновицкой области Украины. В марте 2024 года в СМИ появилась информация, что певица подала заявление на получение российского гражданства.
Это уже второй концерт Ани Лорак в Перми, который отменили. В прошлый раз мероприятие должно было состояться 23 марта 2020 года.