Ноябрьский концерт украинской певицы Ани Лорак в Перми отменен

Концерт поп-певицы из Украины Ани Лорак в Перми отменен. Выступление должно было состояться в спортивном комплексе имени Сухарева через две недели, 19 ноября, первым на изменения обратил внимание «Царьград». Как сообщается на сайте «Городских Зрелищных Касс», мероприятие отменили по техническим причинам.