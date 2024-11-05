Пермские энергетики за выходные устранили более 100 обрывов проводов

Posted 5 ноября, 09:00
Published 5 ноября, 09:00
Modified 5 ноября, 09:02
Updated 5 ноября, 09:02
Энергетики пермского филиала «Россети Урал» завершили мероприятия по восстановлению стабильной работы энергосистемы региона. О результатах работы сообщает пресс-служба предприятия.
С вечера 2 ноября компания «Россети Урал» в Пермском крае функционировала в режиме повышенной готовности. Пермский край подвергся удару стихии: ливни, переходящие в обильные снегопады, обстановку осложняли порывы шквалистого ветра. Наибольший урон непогода нанесла сетевым объектам в Березниковском, Соликамском и Красновишерском округах, а также в ряде населенных пунктов Губахинского, Ильинского и Добрянского округов.
Проблемами для сетей стали гололедно-изморосные отложения на линиях электропередачи, падения деревьев на провода, обрывы проводов вследствие повышенных ветровых нагрузок. Для оперативной ликвидации последствий непогоды в зоне ответственности филиала «Пермэнерго» аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме.
Энергетики выполнили осмотры 1450 километров высоковольтных линий, устранили более 100 обрывов проводов, удалили гололедно-изморозевые отложения свыше 300 километров линий электропередачи, сняли с воздушных линий более 500 выпавших от порывов ветра деревьев. Специалисты восстановили работу более 370 трансформаторных подстанций.
Всего на аварийно-восстановительных работах было задействовано 90 бригад в составе свыше 320 человек производственного персонала и порядка 120 единиц техники и спецтехники.
Энергетики параллельно с проведением работ на сетевых объектах отрабатывали заявки жителей по сети 0,4 кВ.
Проблемной остается ситуация с водозабором «Извер» в Березниках, отмечают в «Россетях». Территориальная сетевая организация, отвечающая за его электроснабжение, не может обеспечить стабильную работу находящейся в ее зоне ответственности кабельно-воздушной линии 10 кВ, питающей водозабор.
В связи с нормализацией погодных условий и полным завершением аварийно-восстановительных работ на своей сетевой инфраструктуре сегодня в 8:00 в пермском филиале «Россети Урал» отменен режим повышенной готовности.
Власти Соликамского городского округа рассказали о ситуации после прохождения непогоды. По данным на поздний вечер 4 ноября, работы продолжаются в селах Касиб и Лобаново, деревне Вильва, а также в Кокорино и Осокино.