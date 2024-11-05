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Posted 5 ноября, 09:00

Published 5 ноября, 09:00

Modified 5 ноября, 09:02

Updated 5 ноября, 09:02

Пермские энергетики за 2–4 ноября устранили более 100 обрывов проводов

Пермские энергетики за выходные устранили более 100 обрывов проводов

5 ноября 2024, 09:00
Фото: пресс-служба пермского филиала «Россети Урал».

Пермские энергетики за 2–4 ноября устранили более 100 обрывов проводов

Проведены осмотры 1450 километров высоковольтных линий, убрано более 500 деревьев

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» завершили мероприятия по восстановлению стабильной работы энергосистемы региона. О результатах работы сообщает пресс-служба предприятия.

С вечера 2 ноября компания «Россети Урал» в Пермском крае функционировала в режиме повышенной готовности. Пермский край подвергся удару стихии: ливни, переходящие в обильные снегопады, обстановку осложняли порывы шквалистого ветра. Наибольший урон непогода нанесла сетевым объектам в Березниковском, Соликамском и Красновишерском округах, а также в ряде населенных пунктов Губахинского, Ильинского и Добрянского округов.

Проблемами для сетей стали гололедно-изморосные отложения на линиях электропередачи, падения деревьев на провода, обрывы проводов вследствие повышенных ветровых нагрузок. Для оперативной ликвидации последствий непогоды в зоне ответственности филиала «Пермэнерго» аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме.

Энергетики выполнили осмотры 1450 километров высоковольтных линий, устранили более 100 обрывов проводов, удалили гололедно-изморозевые отложения свыше 300 километров линий электропередачи, сняли с воздушных линий более 500 выпавших от порывов ветра деревьев. Специалисты восстановили работу более 370 трансформаторных подстанций.

Всего на аварийно-восстановительных работах было задействовано 90 бригад в составе свыше 320 человек производственного персонала и порядка 120 единиц техники и спецтехники.

Энергетики параллельно с проведением работ на сетевых объектах отрабатывали заявки жителей по сети 0,4 кВ.

Проблемной остается ситуация с водозабором «Извер» в Березниках, отмечают в «Россетях». Территориальная сетевая организация, отвечающая за его электроснабжение, не может обеспечить стабильную работу находящейся в ее зоне ответственности кабельно-воздушной линии 10 кВ, питающей водозабор.

В связи с нормализацией погодных условий и полным завершением аварийно-восстановительных работ на своей сетевой инфраструктуре сегодня в 8:00 в пермском филиале «Россети Урал» отменен режим повышенной готовности.

Власти Соликамского городского округа рассказали о ситуации после прохождения непогоды. По данным на поздний вечер 4 ноября, работы продолжаются в селах Касиб и Лобаново, деревне Вильва, а также в Кокорино и Осокино.

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