Пермские энергетики за выходные устранили более 100 обрывов проводов

С вечера 2 ноября компания «Россети Урал» в Пермском крае функционировала в режиме повышенной готовности. Пермский край подвергся удару стихии: ливни, переходящие в обильные снегопады, обстановку осложняли порывы шквалистого ветра. Наибольший урон непогода нанесла сетевым объектам в Березниковском, Соликамском и Красновишерском округах, а также в ряде населенных пунктов Губахинского, Ильинского и Добрянского округов.