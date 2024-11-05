Пермские синоптики рассказали, когда наступит самая холодная ночь этой недели

Posted 5 ноября, 04:05
Published 5 ноября, 04:05
Modified 5 ноября, 04:07
Updated 5 ноября, 04:07
Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Прикамья на этой рабочей неделе. Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 5 по 8 ноября ожидается температура воздуха на 2-4° ниже климатической нормы, пройдут небольшие снегопады. Ветер в основном юго-западный 5-10 м/с.
Прогноз погоды выглядит следующим образом:
Что касается Перми, здесь небольшой снег прогнозируется в четверг, 8 ноября. Температура воздуха ночью в краевой столице установится на уровне -7…-5°. Самая холодная ночь на текущей неделе в краевой столице прогнозируется 7 ноября — до -9…-7°, днем же ожидается до -5…-3°.