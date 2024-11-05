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Posted 5 ноября, 04:05

Published 5 ноября, 04:05

Modified 5 ноября, 04:07

Updated 5 ноября, 04:07

В Пермском крае на этой неделе ожидается похолодание до -17 градусов

Пермские синоптики рассказали, когда наступит самая холодная ночь этой недели

5 ноября 2024, 04:05
Фото: ideogram.ai.

В Пермском крае на этой неделе ожидается похолодание до -17 градусов

Снегопады будут не такими сильными, как на прошлой неделе.

Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Прикамья на этой рабочей неделе. Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 5 по 8 ноября ожидается температура воздуха на 2-4° ниже климатической нормы, пройдут небольшие снегопады. Ветер в основном юго-западный 5-10 м/с.

Прогноз погоды выглядит следующим образом:

  • 5 ноября ночью -11…-6°, днем -7…-2°.
  • 6 ноября ночью -11…-6°, в северных районах до -16°, днем -8…-3°.
  • 7 ноября ночью -12…-7°, при прояснениях до -17°, днем -8…-3°.
  • 8 ноября ночью -12…-7°, днем -5…0°.

Что касается Перми, здесь небольшой снег прогнозируется в четверг, 8 ноября. Температура воздуха ночью в краевой столице установится на уровне -7…-5°. Самая холодная ночь на текущей неделе в краевой столице прогнозируется 7 ноября — до -9…-7°, днем же ожидается до -5…-3°.

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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