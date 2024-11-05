Пермские синоптики рассказали, когда наступит самая холодная ночь этой недели

Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Прикамья на этой рабочей неделе. Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 5 по 8 ноября ожидается температура воздуха на 2-4° ниже климатической нормы, пройдут небольшие снегопады. Ветер в основном юго-западный 5-10 м/с.