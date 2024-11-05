Пермское УФАС с начала года выписало 2,3 миллиона рублей штрафов за госзакупки

За 9 месяцев 2024 года в Пермское УФАС поступило 334 обращения заказчиков о включении информации о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков. Из них 120 обращений об уклонении от заключения контракта, 212 обращений — в связи с расторжением контрактов в одностороннем порядке, 2 — по решению суда.