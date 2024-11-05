properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 08:23

Published 5 ноября, 08:23

Modified 5 ноября, 08:24

Updated 5 ноября, 08:24

Пермское УФАС обнаружило 265 нарушений законодательства о госзакупках

Пермское УФАС с начала года выписало 2,3 миллиона рублей штрафов за госзакупки

5 ноября 2024, 08:23
Фото: properm.ru.

Пермское УФАС обнаружило 265 нарушений законодательства о госзакупках

Сюжет
Уфас
Пермские антимонопольщики выявили 265 нарушений при проведении госзакупок за девять месяцев этого года.

За девять месяцев 2024 года в Пермское УФАС поступило 408 жалоб на действия заказчиков, аукционных, конкурсных комиссий. Из них 24 жалобы были возвращены, 33 — отозваны. Признаны обоснованными 105 жалоб, необоснованными — 246 жалоб, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения жалоб выявлено 159 нарушений закона о контрактной системе. По результатам рассмотрения жалоб выдано 125 предписаний об устранении нарушений законодательства.

За 9 месяцев 2024 года в Пермское УФАС поступило 334 обращения заказчиков о включении информации о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков. Из них 120 обращений об уклонении от заключения контракта, 212 обращений — в связи с расторжением контрактов в одностороннем порядке, 2 — по решению суда.

В реестр включена информация о 22 участниках, уклонившихся от подписания контракта, о 110 участниках, с которыми контракт расторгнут в одностороннем порядке, в 2 случаях в связи с расторжением контрактов в судебном порядке.

Возбуждено 393 административных дела.

Вынесено постановлений о наложении штрафа на общую сумму около 2 млн 380 тыс. рублей. В бюджет поступило более 1 млн 320 тыс. рублей.

В октябре Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ПМУП «Ритуальные услуги». Предприятие подозревается в ограничении конкуренции при проведении торгов по аренде здания на кладбище «Северном».

Читайте также:
Муниципальное похоронное агентство в Перми обвиняют в нарушениях при аукционеЮвелирному магазину в Перми грозит штраф до 500 тысяч за хвастливую рекламуПобедитель конкурса на строительство детсада в Прикамье солгал об опыте работы
#Уфас#Экономика#Пермь#Уфас пермь#Пермское уфас
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика