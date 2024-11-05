Пермское УФАС с начала года выписало 2,3 миллиона рублей штрафов за госзакупки

Posted 5 ноября, 08:23
Published 5 ноября, 08:23
Modified 5 ноября, 08:24
Updated 5 ноября, 08:24
За девять месяцев 2024 года в Пермское УФАС поступило 408 жалоб на действия заказчиков, аукционных, конкурсных комиссий. Из них 24 жалобы были возвращены, 33 — отозваны. Признаны обоснованными 105 жалоб, необоснованными — 246 жалоб, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам рассмотрения жалоб выявлено 159 нарушений закона о контрактной системе. По результатам рассмотрения жалоб выдано 125 предписаний об устранении нарушений законодательства.
За 9 месяцев 2024 года в Пермское УФАС поступило 334 обращения заказчиков о включении информации о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков. Из них 120 обращений об уклонении от заключения контракта, 212 обращений — в связи с расторжением контрактов в одностороннем порядке, 2 — по решению суда.
В реестр включена информация о 22 участниках, уклонившихся от подписания контракта, о 110 участниках, с которыми контракт расторгнут в одностороннем порядке, в 2 случаях в связи с расторжением контрактов в судебном порядке.
Возбуждено 393 административных дела.
Вынесено постановлений о наложении штрафа на общую сумму около 2 млн 380 тыс. рублей. В бюджет поступило более 1 млн 320 тыс. рублей.
В октябре Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ПМУП «Ритуальные услуги». Предприятие подозревается в ограничении конкуренции при проведении торгов по аренде здания на кладбище «Северном».