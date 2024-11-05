Пермяков приглашают рассказать, что такое патриотизм

Posted 5 ноября, 16:08
Published 5 ноября, 16:08
Modified 5 ноября, 16:10
Updated 5 ноября, 16:10
Жителей Перми приглашают участвовать в опросе, посвящённом теме патриотизма. Он проходит на платформе «Госуслуги», открыт для всех граждан, начиная с 14 лет, и продлится до 19 ноября, сообщают в администрации города.
Опрос нацелен на то, чтобы выяснить, как люди воспринимают патриотизм, какие ценности они ассоциируют с этим понятием и каковы их отношения к патриотическим инициативам.
Участникам предлагается ответить на ряд вопросов. Например, какие качества или действия они считают важными для проявления патриотизма, насколько они вовлечены в патриотические мероприятия и как их окружение влияет на формирование этих взглядов. Вопросы касаются также того, какие ценности они разделяют в кругу друзей и близких, и как они видят свою роль в патриотическом воспитании.
Результаты опроса предполагается использовать для разработки новых программ и инициатив, направленных на поддержку патриотического воспитания среди молодёжи.
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