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Posted 5 ноября, 16:08

Published 5 ноября, 16:08

Modified 5 ноября, 16:10

Updated 5 ноября, 16:10

Жители Перми могут принять участие в опросе о патриотизме

Пермяков приглашают рассказать, что такое патриотизм

5 ноября 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Перми могут принять участие в опросе о патриотизме

Опрос проводится на платформе «Госуслуг».

Жителей Перми приглашают участвовать в опросе, посвящённом теме патриотизма. Он проходит на платформе «Госуслуги», открыт для всех граждан, начиная с 14 лет, и продлится до 19 ноября, сообщают в администрации города.

Опрос нацелен на то, чтобы выяснить, как люди воспринимают патриотизм, какие ценности они ассоциируют с этим понятием и каковы их отношения к патриотическим инициативам.

Участникам предлагается ответить на ряд вопросов. Например, какие качества или действия они считают важными для проявления патриотизма, насколько они вовлечены в патриотические мероприятия и как их окружение влияет на формирование этих взглядов. Вопросы касаются также того, какие ценности они разделяют в кругу друзей и близких, и как они видят свою роль в патриотическом воспитании.

Результаты опроса предполагается использовать для разработки новых программ и инициатив, направленных на поддержку патриотического воспитания среди молодёжи.

Стало известно, какие экосистемные приложения в России стали лучшими, по мнению пользователей. Результаты исследования опубликовало аналитическое агентство Markswebb.

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#Общество#Пермь#Опрос#Госуслуги#Портал госуслуг
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