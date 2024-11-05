Пермяков приглашают рассказать, что такое патриотизм

Участникам предлагается ответить на ряд вопросов. Например, какие качества или действия они считают важными для проявления патриотизма, насколько они вовлечены в патриотические мероприятия и как их окружение влияет на формирование этих взглядов. Вопросы касаются также того, какие ценности они разделяют в кругу друзей и близких, и как они видят свою роль в патриотическом воспитании.