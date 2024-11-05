Рассказываем, где в Перми на неделе можно привиться от гриппа

Posted 5 ноября, 09:43
Published 5 ноября, 09:43
Modified 5 ноября, 09:44
Updated 5 ноября, 09:44
В Перми на этой неделе будет работать один мобильный пункт вакцинации от гриппа. Об этом сообщают в краевом Роспотребнадзоре.
Мобильный пункт вакцинации будет работать в гипермаркете «Гиперлента» (г. Пермь, бульвар Гагарина, 65). Здесь пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции.
Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.
В Прикамье с 21 по 27 октября текущего года количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей. В регионе зафиксирован 15 тыс. 321 случай заражения (неделей ранее — 16 тыс. 97 случаев).