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Posted 5 ноября, 09:43

Published 5 ноября, 09:43

Modified 5 ноября, 09:44

Updated 5 ноября, 09:44

В Перми продолжается кампания по вакцинации от гриппа

Рассказываем, где в Перми на неделе можно привиться от гриппа

5 ноября 2024, 09:43
Фото: правительство Пермского края.

В Перми продолжается кампания по вакцинации от гриппа

Сюжет
Вакцинация
Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет.

В Перми на этой неделе будет работать один мобильный пункт вакцинации от гриппа. Об этом сообщают в краевом Роспотребнадзоре.

Мобильный пункт вакцинации будет работать в гипермаркете «Гиперлента» (г. Пермь, бульвар Гагарина, 65). Здесь пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

В Прикамье с 21 по 27 октября текущего года количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей. В регионе зафиксирован 15 тыс. 321 случай заражения (неделей ранее — 16 тыс. 97 случаев).

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#Пермь#Грипп#Вакцинация#Здравоохранение#Вакцина от гриппа
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