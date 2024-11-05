РЭО сообщил о скором запуске комплекса по переработке отходов в Мордовии

По словам Артема Здунова, в регионе проводят системную работу по обращению с ТКО, включая раздельный сбор отходов, рекультивацию полигонов, экопросвещение молодежи. Он отметил, что Мордовия в числе первых начала внедрять новую систему обращения с отходами, и сейчас республика активно работает над созданием крупного инновационного мусоросортировочного комплекса и других объектов утилизации и захоронения ТКО.