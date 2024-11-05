РЭО сообщил о скором запуске комплекса по переработке отходов в Мордовии

Posted 5 ноября, 17:25
Published 5 ноября, 17:25
Modified 5 ноября, 18:02
Updated 5 ноября, 18:02
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Мордовия Артем Здунов 5 ноября обсудили ход строительства объекта. Стороны также говорили о других проектах по созданию инфраструктуры обращения с ТКО в республике, которые позволят достичь показателей нацпроекта «Экология», а также внести вклад в формирование экономики замкнутого цикла в стране. Об этом пишет 56orb.ru.
По словам Буцаева, строительство в Лямбирском районе началось летом прошлого года, и в ближайшее время объект мощностью 180 тысяч тонн сдадут в эксплуатацию. Так, в течение текущего месяца туда привезут оборудование.
На встрече обсуждался вопрос финансирования объектов утилизации и захоронения ТКО, а также мусоросортировочного комплекса (МСК).
По словам Артема Здунова, в регионе проводят системную работу по обращению с ТКО, включая раздельный сбор отходов, рекультивацию полигонов, экопросвещение молодежи. Он отметил, что Мордовия в числе первых начала внедрять новую систему обращения с отходами, и сейчас республика активно работает над созданием крупного инновационного мусоросортировочного комплекса и других объектов утилизации и захоронения ТКО.
Мощность линии компостирования на полигоне составит 63 тысячи тонн в год. Вместимость самого полигона — 120 тысяч тонн в год. Стоимость всего проекта оценивается в 2,39 миллиарда рублей. МСК сможет обрабатывать 30 тысяч тонн в год. Стоимость объекта составляет около 750 миллионов рублей.
Проектно-сметная документация разработана по обоим проектам. Финансирование по ним может быть осуществлено за счет средств облигационного займа РЭО.