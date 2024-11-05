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Posted 5 ноября, 17:25

Published 5 ноября, 17:25

Modified 5 ноября, 18:02

Updated 5 ноября, 18:02

РЭО сообщил о скором запуске комплекса по переработке отходов в Мордовии

РЭО сообщил о скором запуске комплекса по переработке отходов в Мордовии

5 ноября 2024, 17:25
Фото: 1MI.
Предприятие по обработке твердых коммунальных отходов скоро достроят в Мордовии. Производительность объекта составит 180 тысяч тонн ежегодно.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Мордовия Артем Здунов 5 ноября обсудили ход строительства объекта. Стороны также говорили о других проектах по созданию инфраструктуры обращения с ТКО в республике, которые позволят достичь показателей нацпроекта «Экология», а также внести вклад в формирование экономики замкнутого цикла в стране. Об этом пишет 56orb.ru.

По словам Буцаева, строительство в Лямбирском районе началось летом прошлого года, и в ближайшее время объект мощностью 180 тысяч тонн сдадут в эксплуатацию. Так, в течение текущего месяца туда привезут оборудование.

На встрече обсуждался вопрос финансирования объектов утилизации и захоронения ТКО, а также мусоросортировочного комплекса (МСК).

По словам Артема Здунова, в регионе проводят системную работу по обращению с ТКО, включая раздельный сбор отходов, рекультивацию полигонов, экопросвещение молодежи. Он отметил, что Мордовия в числе первых начала внедрять новую систему обращения с отходами, и сейчас республика активно работает над созданием крупного инновационного мусоросортировочного комплекса и других объектов утилизации и захоронения ТКО.

Мощность линии компостирования на полигоне составит 63 тысячи тонн в год. Вместимость самого полигона — 120 тысяч тонн в год. Стоимость всего проекта оценивается в 2,39 миллиарда рублей. МСК сможет обрабатывать 30 тысяч тонн в год. Стоимость объекта составляет около 750 миллионов рублей.

Проектно-сметная документация разработана по обоим проектам. Финансирование по ним может быть осуществлено за счет средств облигационного займа РЭО.

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