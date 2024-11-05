РЭО: В 18 регионах стали отслеживать мусорные контейнеры онлайн

Posted 5 ноября, 14:38
Published 5 ноября, 14:38
Modified 5 ноября, 14:38
Updated 5 ноября, 14:38
Приложение взаимодействует с ФГИС УТКО и дает возможность следить за вывозом отходов с контейнерных площадок онлайн. Об этом пишет 56orb.ru.
Инициатива поможет проверять факт опустошения контейнеров. Для этого водитель фиксирует на фото или видео процесс опустошения баков, загружает в приложение, эти данные передаются в федеральную систему учета отходов. То есть фиксируются результаты работы регоператора по маршруту. Такая мера позволит снизить количество нарушений и улучшить вывоз отходов, уменьшить частоту навалов на площадках.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что компания каждый год внедряет новые методы мониторинга реализации реформы отрасли ТКО. По его словам, во ФГИС УТКО уже размещаются данные, позволяющие обеспечить мониторинг движения ТКО с контейнеров за счет приема треков движения мусоровозов и данных с постов весового контроля. Прием фотографий с фактами опустошения контейнеров позволит мониторить качество предоставляемой услуги, добавил он.
По словам замглавы по цифровизации РЭО Алексея Бурова, многие регоператоры уже используют аналогичные мобильные приложения в своей работе. В таком случае им нужно настроить интеграцию с ФГИС УТКО. Если же сервис отсутствует, РЭО предлагает воспользоваться бесплатным приложением «Водитель ТКО».
РЭО работает над подключением к единой системе учета отходов мобильных приложений для мусоровозов. Таким образом будут доступны данные об 1 миллионе адресных контейнерных площадок. Информация о них доступна неограниченному кругу лиц в публичной части ФГИС УТКО.
По поручению вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева РЭО доработал ФГИС УТКО в части отображения фотографий с мобильных приложений возчиков, а также предоставил региональным операторам инструмент осуществления фотографий — мобильное приложение «Водитель ТКО».