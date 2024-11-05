РЭО: В 18 регионах стали отслеживать мусорные контейнеры онлайн

Инициатива поможет проверять факт опустошения контейнеров. Для этого водитель фиксирует на фото или видео процесс опустошения баков, загружает в приложение, эти данные передаются в федеральную систему учета отходов. То есть фиксируются результаты работы регоператора по маршруту. Такая мера позволит снизить количество нарушений и улучшить вывоз отходов, уменьшить частоту навалов на площадках.