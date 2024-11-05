Реставрация помещений исторического памятника «Благородное собрание» займет два года

Posted 5 ноября, 05:53
Published 5 ноября, 05:53
Modified 5 ноября, 05:55
Updated 5 ноября, 05:55
Внутренняя реконструкция исторического здания «Благородное собрание» в Перми продлится два года. Об этом пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края Анну Князеву. Здание находится на ул. Сибирская, 20.
В начале сентября региональная инспекция по охране ОКН согласовала проектную документацию на проведение внутренних отделочных работ по ОКН «Благородное собрание». Здесь планируется заменить покрытие кровли, восстановить штукатурный и окрасочный слои стен и лестниц. Также необходимо отремонтировать покрытие пола, заменить двери и обновить инженерные коммуникации. Сейчас проектная документация направлена на рассмотрение госэкспертизы.
В прошлом году был проведен внешний ремонт здания «Благородное собрание». Подрядчик, АО «Корпорация развития Пермского края», восстановил фасад и входные группы, заменил оконные конструкции и выполнил работы по гидроизоляции фундамента. Тогда же сообщалось, что в здании планируется разместить актовый зал, зал бракосочетаний, помещения выездного обслуживания, буфет, гардероб для посетителей, пост охраны, офисные помещения и приемную губернатора Прикамья. Объект на Сибирской, 20 был построен в 1832–1837 годах.