Реставрация помещений исторического памятника «Благородное собрание» займет два года

В прошлом году был проведен внешний ремонт здания «Благородное собрание». Подрядчик, АО «Корпорация развития Пермского края», восстановил фасад и входные группы, заменил оконные конструкции и выполнил работы по гидроизоляции фундамента. Тогда же сообщалось, что в здании планируется разместить актовый зал, зал бракосочетаний, помещения выездного обслуживания, буфет, гардероб для посетителей, пост охраны, офисные помещения и приемную губернатора Прикамья. Объект на Сибирской, 20 был построен в 1832–1837 годах.