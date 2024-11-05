С начала года более 3,3 тысяч пермяков стали участниками «гаражной амнистии»

Posted 5 ноября, 14:20
Published 5 ноября, 14:20
Modified 5 ноября, 14:21
Updated 5 ноября, 14:21
По данным городского департамента земельных отношений, за десять месяцев в Перми зарегистрировано 3,3 тысячи земельных участков под гаражами общей площадью 77 тысяч кв. метров. Это на 38% выше показателей 10 месяцев 2023 года, сообщают в мэрии.
Вместе с тем растёт количество заявлений на предварительное согласование и предоставление земельных участков под гаражами. Этот процесс входит в механизм упрощенной регистрации земли под гаражными постройками. Предварительное согласование требуется, если земельный участок еще не поставлен на кадастровый учет и его предстоит сформировать. За первые десять месяцев текущего года было предварительно согласовано 3152 участка.
По итогам 2023 года в рамках реализации закона о «гаражной амнистии» в Перми зарегистрировано 2648 участков под гаражами. Это в 2,5 раза превышает показатель 2022 года, отмечают в администрации города.