properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 14:20

Published 5 ноября, 14:20

Modified 5 ноября, 14:21

Updated 5 ноября, 14:21

С начала 2024 года более 3,3 тысяч пермяков стали участниками гаражной амнистии

С начала года более 3,3 тысяч пермяков стали участниками «гаражной амнистии»

5 ноября 2024, 14:20
Фото: properm.ru.

С начала 2024 года более 3,3 тысяч пермяков стали участниками гаражной амнистии

Всего в Перми по «гаражной амнистии» зарегистрировано более 7 тысяч участков под гаражами.

По данным городского департамента земельных отношений, за десять месяцев в Перми зарегистрировано 3,3 тысячи земельных участков под гаражами общей площадью 77 тысяч кв. метров. Это на 38% выше показателей 10 месяцев 2023 года, сообщают в мэрии.

Вместе с тем растёт количество заявлений на предварительное согласование и предоставление земельных участков под гаражами. Этот процесс входит в механизм упрощенной регистрации земли под гаражными постройками. Предварительное согласование требуется, если земельный участок еще не поставлен на кадастровый учет и его предстоит сформировать. За первые десять месяцев текущего года было предварительно согласовано 3152 участка.

По итогам 2023 года в рамках реализации закона о «гаражной амнистии» в Перми зарегистрировано 2648 участков под гаражами. Это в 2,5 раза превышает показатель 2022 года, отмечают в администрации города.

Читайте также:
В самолётах Пермь-Красноярск-Пермь заполнено около 50% местВ Перми на предприятии по производству масел выявлены десятки нарушенийВ пермском аэропорту с рейса в Узбекистан сняли 54-летнего нелегального мигранта
#Экономика#Пермь#Приватизация#Амнистия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика