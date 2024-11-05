С начала года более 3,3 тысяч пермяков стали участниками «гаражной амнистии»

Вместе с тем растёт количество заявлений на предварительное согласование и предоставление земельных участков под гаражами. Этот процесс входит в механизм упрощенной регистрации земли под гаражными постройками. Предварительное согласование требуется, если земельный участок еще не поставлен на кадастровый учет и его предстоит сформировать. За первые десять месяцев текущего года было предварительно согласовано 3152 участка.