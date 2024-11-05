С погибшим на СВО сапером штурмовой роты простились в Оханске

Posted 5 ноября, 09:26
Published 5 ноября, 09:26
Modified 5 ноября, 09:28
Updated 5 ноября, 09:28
В воскресенье, 3 ноября, в Оханском культурно-деловом центре простились с погибшим на СВО Николаем Каменских. Мужчина погиб 17 мая текущего года, он служил в должности стрелка — сапера штурмовой роты.
Николаю было 44 года. Как рассказали в пресс-службе администрации Оханского городского округа в соцсети «ВКонтакте», в молодости он служил в армии на границе с Арменией в качестве снайпера. По профессии Николай был по профессии водителем и до участия в СВО работал в лесной охране государственного лесхоза и в Дубровском психоневрологическом интернате. Мужчина добровольно ушел на СВО, заключив контракт в октябре прошлого года.
СВО длится с 24 февраля 2022 года. Осенью того же года в России была проведена частичная мобилизация населения, по официальным данным, в ходе ее для подготовки и отправки в зону проведения спецоперации было призвано более 300 тыс. человек.