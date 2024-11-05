С погибшим на СВО сапером штурмовой роты простились в Оханске

Николаю было 44 года. Как рассказали в пресс-службе администрации Оханского городского округа в соцсети «ВКонтакте», в молодости он служил в армии на границе с Арменией в качестве снайпера. По профессии Николай был по профессии водителем и до участия в СВО работал в лесной охране государственного лесхоза и в Дубровском психоневрологическом интернате. Мужчина добровольно ушел на СВО, заключив контракт в октябре прошлого года.