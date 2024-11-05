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Posted 5 ноября, 09:26

Published 5 ноября, 09:26

Modified 5 ноября, 09:28

Updated 5 ноября, 09:28

В Оханске простились с погибшим на СВО 44-летним Николаем Каменских

С погибшим на СВО сапером штурмовой роты простились в Оханске

5 ноября 2024, 09:26
Фото: пресс-служба администрации Оханского городского округа.

В Оханске простились с погибшим на СВО 44-летним Николаем Каменских

Сюжет
Военная операция на Украине
До участия в спецоперации мужчина работал в лесной охране и психоневрологическом интернате.

В воскресенье, 3 ноября, в Оханском культурно-деловом центре простились с погибшим на СВО Николаем Каменских. Мужчина погиб 17 мая текущего года, он служил в должности стрелка — сапера штурмовой роты.

Николаю было 44 года. Как рассказали в пресс-службе администрации Оханского городского округа в соцсети «ВКонтакте», в молодости он служил в армии на границе с Арменией в качестве снайпера. По профессии Николай был по профессии водителем и до участия в СВО работал в лесной охране государственного лесхоза и в Дубровском психоневрологическом интернате. Мужчина добровольно ушел на СВО, заключив контракт в октябре прошлого года.

СВО длится с 24 февраля 2022 года. Осенью того же года в России была проведена частичная мобилизация населения, по официальным данным, в ходе ее для подготовки и отправки в зону проведения спецоперации было призвано более 300 тыс. человек.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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