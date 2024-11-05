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Posted 5 ноября, 06:07

Published 5 ноября, 06:07

Modified 5 ноября, 06:09

Updated 5 ноября, 06:09

Ученые Пермского Политеха научились «видеть» людей сквозь стены

Ученые Пермского Политеха научились «видеть» людей сквозь стены

5 ноября 2024, 06:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Ученые
Метод основан на технологии хаос-ритмов.

Ученые Пермского Политеха нашли способ «увидеть» человека свозь стены. А если быть точнее — отследить его электромагнитное поле, сообщает телеграм-канал «ИТ Пермь».

Метод основан на технологии хаос-ритмов. При воздействии более сильного внешнего электромагнитного поля на живой объект происходит генерация хаотического сигнала, который может быть зафиксирован и проанализирован.

Для исследования была спроектирована специализированная установка, включающая в себя генератор электромагнитного поля на радиочастотах и систему приема хаотических сигналов от органов и тканей человека в присутствии или отсутствии внешнего поля. Устройство также включает программное обеспечение для обработки и анализа полученных результатов и данных.

В исследовании приняли участие мужчины в возрасте 20 и 42 лет с разными физическими параметрами. Биообъект принимал горизонтальную позу, к его голове присоединялись антенные электроды для передачи сигналов в систему приема. В течение эксперимента система включалась и выключалась периодически, и сигналы регистрировались каждый раз. Полученные данные о хаос-ритмах позволяют определить принадлежность сигналов живому организму, а также физическое и психологическое состояние человека до, во время и после воздействия электромагнитного поля.

По словам профессора кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктора технических наук Геннадия Цветкова, метод позволяет определить наличие людей, их физические параметры, состояние здоровья, и даже способность человека спать или находиться в безсознательном состоянии. Технология может быть использована в медицине для ранней и диагностики различных заболеваний, включая выявление раковых клеток на разных этапах развития.

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#Ученые#Медицина#Исследование#Заболевания#Диагностика#Пермский политех#Технология хаос-ритмов#Генератор электромагнитного поля
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