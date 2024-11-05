Ученые Пермского Политеха научились «видеть» людей сквозь стены

В исследовании приняли участие мужчины в возрасте 20 и 42 лет с разными физическими параметрами. Биообъект принимал горизонтальную позу, к его голове присоединялись антенные электроды для передачи сигналов в систему приема. В течение эксперимента система включалась и выключалась периодически, и сигналы регистрировались каждый раз. Полученные данные о хаос-ритмах позволяют определить принадлежность сигналов живому организму, а также физическое и психологическое состояние человека до, во время и после воздействия электромагнитного поля.