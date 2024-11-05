В Губахе инженер по обслуживанию банкоматов украл у «Клюквы» 4,5 миллиона

По версии следствия, виновен в этой недостаче — мастер, занимавшийся сервисным обслуживанием банкоматов. Он работал с марта по июнь 2024 года. «Зная механизм работы аппаратов и имея к ним неограниченный доступ, злоумышленник незаконно проникал в сейфовую часть устройства, вскрывал кассеты с купюрами и похищал наличные», — говорят в пресс-службе краевой полиции.