В Губахе инженер по обслуживанию банкоматов украл у «Клюквы» 4,5 миллиона

Posted 5 ноября, 07:51
Published 5 ноября, 07:51
Modified 5 ноября, 07:53
Updated 5 ноября, 07:53
Жителя Губахи, обслуживающего банкоматы, обвиняют в том, что он украл из них более 4,5 млн рублей. По информации Properm.ru, речь идет о банкоматах «Клюквы».
В отношение 57-летнего инженера возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Сигнал о преступлении поступил в полицию в июне этого года. Представитель банка пожаловался на то, что при инкассировании банкоматов обнаружилась серьезная недостача.
По версии следствия, виновен в этой недостаче — мастер, занимавшийся сервисным обслуживанием банкоматов. Он работал с марта по июнь 2024 года. «Зная механизм работы аппаратов и имея к ним неограниченный доступ, злоумышленник незаконно проникал в сейфовую часть устройства, вскрывал кассеты с купюрами и похищал наличные», — говорят в пресс-службе краевой полиции.
Инженер успел украсть более 4,5 млн рублей, пока его деятельность не пресекли сотрудники инкассации. Мужчина вину признал и даже возместил более 1,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Губахинский городской суд, сообщает прокуратура Пермского края.