В Пермь привезли легендарную «Коммуникативную трубу» из «Ассы». Показываем артефакт

Posted 5 ноября, 11:22
Published 5 ноября, 11:22
Modified 5 ноября, 11:24
Updated 5 ноября, 11:24
В «Ночь искусств» 4 ноября музей современного искусства PERMM официально открыл новую выставку коллекции «Правило шва» (16+). Посетители и гости города смогли увидеть новые поступления, переданные в дар музею, а также работы, давно не выставлявшиеся в Перми. Куратором проекта выступает директор PERMM Наиля Аллахвердиева. Экспозиция разместилась на двух этажах музея.
Наиля Аллахвердиева:
— «Правило шва» — это серия ритуалов, придуманная художниками для того, чтобы сшивать и расшивать пространство, чтобы бороться со своей тревожностью и таким образом адаптироваться в этом постоянно меняющемся, тревожном мире. Искусство выступает ритуалом связывания между собой очень сложных пространств.
На выставке можно увидеть проекты из Московского архива нового искусства. Например, представлена легендарная Communication Tube («Коммуникационная труба») из фильма «Асса» (18+), воссозданная по чертежам знаменитой арт-группы «Гнездо». Напомним, именно через этот арт-объект в одном из фрагментов картины общались главные герои — Алика и Бананан:
— А это The Communication Tube.
— Что?
— Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позишен намбер ван. Ты туда говори, а я сюда ухом.
Художники объединения творили с 1975 по 1979 годы, но сумели войти в историю. Одной из наиболее известных акций стал перформанс «Тише! Идет эксперимент!», во время которого акционисты сидели в гигантском гнезде из веток и пуха. Как поясняют кураторы выставки, это концептуализм в чистом виде: художники никогда не объясняли, в чем смысл их выступлений, оставляя свободу интерпретации зрителям.
В музее представлены работы Александра Бродского, Валерия Кошлякова, а также дуэта Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича. Также впервые выставлены работы Аси Маракулиной «Правила шва» и Татьяны Нечеухиной «НЕ ЗА».
Экспозиция «Правило шва» Аси Маракулиной — это попытка художницы рассказать о жизни после переезда из Перми в Санкт-Петербург. Инсталляция, созданная преимущественно в 2014–2015 годах, представляет собой ежедневную дорогу девушки от улицы Кораблестроителей до площади Александра Невского в северной столице. Ася Маракулина чувствовала себя чужой и неприкаянной в городе, поэтому придумала правила прогулок и хождения по нему.
Пермяки и гости города могут увидеть и другие экспозиции PERMM. В их числе «Art&Science: Открытые тела» — о взаимосвязи искусства и науки и «Антихрупкость» — наследие фарфорового завода Сысерти.
Также на площадке продолжает работу звуковая инсталляция Sonatrip 2 («Жидкий металл») Петра Айду. Тонна стали воплощена в 120 объектах разных форм, но одного веса. Любой желающий может исследовать звук.
На прошлой неделе, 31 октября, стало известно об иске прокуратуры к музею PERMM. Надзорный орган заподозрил руководство учреждения в нарушении требований антикоррупционного законодательства, а именно — конфликте интересов. Properm.ru выяснили, что PERMM заключил три контракта с художником, преподавателем школы дизайна ВШЭ и куратором выставок Арсением Сергеевым — он состоит в близких отношениях с директором пермского музея Наилей Аллахвердиевой.