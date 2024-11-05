В Пермь привезли легендарную «Коммуникативную трубу» из «Ассы». Показываем артефакт

Художники объединения творили с 1975 по 1979 годы, но сумели войти в историю. Одной из наиболее известных акций стал перформанс «Тише! Идет эксперимент!», во время которого акционисты сидели в гигантском гнезде из веток и пуха. Как поясняют кураторы выставки, это концептуализм в чистом виде: художники никогда не объясняли, в чем смысл их выступлений, оставляя свободу интерпретации зрителям.