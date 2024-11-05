Posted 5 ноября, 16:58
Published 5 ноября, 16:58
Modified 5 ноября, 16:59
Updated 5 ноября, 16:59
В Перми благоустроена территория Детской клинической больницы №13. Работы велись в рамках госпрограммы «Качественное здравоохранение», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Так, на территории больницы подрядчик обустроил две детские площадки, полностью обновил пешеходные дорожки, поставили лавочки и навигацию, установил современные и безопасные ворота. Помимо благоустройства, в ДКБ также обновили фасад здания и забор. Больничный городок стал еще более комфортным для маленьких пациентов, их родителей и медработников.
В этом году подрядчиками приводится в порядок 13 больничных дворов — в Перми, Култаево, Звездном, Кудымкаре, Нытве, Лысьве и Чернушке. Часть объектов уже готовы, на остальных — работы завершатся до конца ноября.
«За следующие три года по программе „Качественное здравоохранение“ капитально отремонтируем 54 объекта и приведем в порядок 20 больничных территорий», — написал в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.