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Posted 5 ноября, 16:58

Published 5 ноября, 16:58

Modified 5 ноября, 16:59

Updated 5 ноября, 16:59

В Перми благоустроена территория Детской клинической больницы №13

В Перми благоустроена территория Детской клинической больницы №13

5 ноября 2024, 16:58
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.
Обустроены две детские площадки, обновлены пешеходные дорожки, поставили лавочки и навигацию, установили современные ворота.

В Перми благоустроена территория Детской клинической больницы №13. Работы велись в рамках госпрограммы «Качественное здравоохранение», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Так, на территории больницы подрядчик обустроил две детские площадки, полностью обновил пешеходные дорожки, поставили лавочки и навигацию, установил современные и безопасные ворота. Помимо благоустройства, в ДКБ также обновили фасад здания и забор. Больничный городок стал еще более комфортным для маленьких пациентов, их родителей и медработников.

В этом году подрядчиками приводится в порядок 13 больничных дворов — в Перми, Култаево, Звездном, Кудымкаре, Нытве, Лысьве и Чернушке. Часть объектов уже готовы, на остальных — работы завершатся до конца ноября.

«За следующие три года по программе „Качественное здравоохранение“ капитально отремонтируем 54 объекта и приведем в порядок 20 больничных территорий», — написал в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

#Благоустройство#Здравоохранение#Капитальный ремонт#Благоустройство территории
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