В Перми благоустроена территория Детской клинической больницы №13

Так, на территории больницы подрядчик обустроил две детские площадки, полностью обновил пешеходные дорожки, поставили лавочки и навигацию, установил современные и безопасные ворота. Помимо благоустройства, в ДКБ также обновили фасад здания и забор. Больничный городок стал еще более комфортным для маленьких пациентов, их родителей и медработников.