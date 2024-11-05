В Перми дети отремонтировали и подняли на слип яхту «Цесаревич»

Габариты судна: длина — 9 м, ширина — 2,5 м, осадка -1,3 м, вместимость — 7 человек. Яхта может выдержать нагрузку морской волны и преодолеть Ладожское озере. Ранее Фонд президентских грантов опубликовал фотографии реставрации лодки. В течение 10 лет на этом судне ходили по рекам скауты. Юные судостроители сделали болванку корпуса, мастера артели увеличили подводную и внутреннюю составляющие лодки.