В Перми дети отремонтировали и подняли на слип яхту «Цесаревич»

Posted 5 ноября, 06:57
Published 5 ноября, 06:57
Modified 5 ноября, 06:59
Updated 5 ноября, 06:59
ООО «Пермская судоверфь» подняла на береговую площадку крейсерскую яхту «Цесаревич». Судном владеет клуб «Орион» центра дополнительного образования «Луч». Информация об этом появилась в сообществе во ВКонтакте пермского судостроительного предприятия. Объект был восстановлен воспитанниками учреждения в возрасте от 7 до 15 лет.
Габариты судна: длина — 9 м, ширина — 2,5 м, осадка -1,3 м, вместимость — 7 человек. Яхта может выдержать нагрузку морской волны и преодолеть Ладожское озере. Ранее Фонд президентских грантов опубликовал фотографии реставрации лодки. В течение 10 лет на этом судне ходили по рекам скауты. Юные судостроители сделали болванку корпуса, мастера артели увеличили подводную и внутреннюю составляющие лодки.