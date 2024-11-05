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Posted 5 ноября, 06:57

Published 5 ноября, 06:57

Modified 5 ноября, 06:59

Updated 5 ноября, 06:59

В Перми дети отреставрировали и подняли на слип крейсерскую яхту «Цесаревич»

В Перми дети отремонтировали и подняли на слип яхту «Цесаревич»

5 ноября 2024, 06:57
Фото: Пермская судоверфь.

В Перми дети отреставрировали и подняли на слип крейсерскую яхту «Цесаревич»

Собственником судна является клуб «Орион» центра дополнительного образования «Луч».

ООО «Пермская судоверфь» подняла на береговую площадку крейсерскую яхту «Цесаревич». Судном владеет клуб «Орион» центра дополнительного образования «Луч». Информация об этом появилась в сообществе во ВКонтакте пермского судостроительного предприятия. Объект был восстановлен воспитанниками учреждения в возрасте от 7 до 15 лет.

Габариты судна: длина — 9 м, ширина — 2,5 м, осадка -1,3 м, вместимость — 7 человек. Яхта может выдержать нагрузку морской волны и преодолеть Ладожское озере. Ранее Фонд президентских грантов опубликовал фотографии реставрации лодки. В течение 10 лет на этом судне ходили по рекам скауты. Юные судостроители сделали болванку корпуса, мастера артели увеличили подводную и внутреннюю составляющие лодки.

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#Пермь#Дополнительное образование#Судостроение#Реставрация#Яхта#Скауты
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