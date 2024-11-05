В Перми на предприятии по производству масел выявлены десятки нарушений

Posted 5 ноября, 12:40
Published 5 ноября, 12:40
Modified 5 ноября, 12:42
Updated 5 ноября, 12:42
Прокуратурой Индустриального района Перми совместно с представителями территориального отдела МЧС России по Пермскому краю проведена проверка пожарной безопасности на предприятии по производству смазочных материалов и масел. Результаты проверки обнародовала пресс-служба прокуратуры региона.
Так, проверяющими было выявлено более 20 нарушений, включая неправильное хранение горючих материалов, отсутствие свободных проходов, неисправные двери.
Руководителю организации внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Трое виновных сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.
В селе Сива судебные приставы на 30 суток закрыли кафе за нарушение санитарных норм. Во время проверки оказалось, что заведение CUBA принадлежит индивидуальному предпринимателю, который не заботился о качестве питания.