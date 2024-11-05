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Posted 5 ноября, 12:40

Published 5 ноября, 12:40

Modified 5 ноября, 12:42

Updated 5 ноября, 12:42

Более 20 нарушений выявлены на предприятии по производству масел в Перми

В Перми на предприятии по производству масел выявлены десятки нарушений

5 ноября 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney.

Более 20 нарушений выявлены на предприятии по производству масел в Перми

Многие нарушения пожарной безопасности были опасными для работающих

Прокуратурой Индустриального района Перми совместно с представителями территориального отдела МЧС России по Пермскому краю проведена проверка пожарной безопасности на предприятии по производству смазочных материалов и масел. Результаты проверки обнародовала пресс-служба прокуратуры региона.

Так, проверяющими было выявлено более 20 нарушений, включая неправильное хранение горючих материалов, отсутствие свободных проходов, неисправные двери.

Руководителю организации внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Трое виновных сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

В селе Сива судебные приставы на 30 суток закрыли кафе за нарушение санитарных норм. Во время проверки оказалось, что заведение CUBA принадлежит индивидуальному предпринимателю, который не заботился о качестве питания.

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#Пожарная безопасность#Экономика#Пермь#Безопасность
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