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Posted 5 ноября, 07:52

Published 5 ноября, 07:52

Modified 5 ноября, 07:54

Updated 5 ноября, 07:54

В Перми расследуют дело о смерти стариков в доме престарелых. Что нам известно

В Перми расследуют дело о смерти стариков в доме престарелых. Что нам известно

5 ноября 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney.
Темой минувшей недели стало возбуждение уголовного дела после публикаций в СМИ фактов смерти от истощения и травм стариков, находившихся в частных интернатах для пожилых людей.

В Перми после публикаций в СМИ история с частными пансионатами для пожилых людей начала развиваться стремительно. Ожидается, что в ближайшее время прокуратура выйдет в суд с требованием приостановить деятельность пансионата «Долголетие» в Протасах. Одновременно с тем в судах продолжают рассматривать иски в отношении бывшего «арендатора» здания пансионата в Протасах — Алексея Горожанцева.

Две нянечки и медик

«К Горожанцеву все это не имеет отношения, у него не было лицензий, пансионат „Изумруд“ вел деятельность, не требующую лицензирования», — напористо защищала в ответ на вопросы журналиста Properm.ru интересы своего клиента Горожанцева юрист Татьяна Андреева.

Пермская адвокат Андреева стала известна в 2024 году из сюжета на канале РЕН-ТВ, где речь идет о гражданских исках, связанных с требованиями денег по подписанных умершими людьми распискам.

По ее версии, сейчас Алексей Горожанцев не ведет никакой деятельности, связанной с организацией пансионатов для престарелых. Однако, по странному стечению обстоятельств, в социальных сетях размещены объявления о поиске сиделок, где указан его номер телефона.

По просьбе редакции профессиональная сиделка связалась с представителями пансионата — для трудоустройства. Запись разговора есть в распоряжении редакции. Человек, представившийся Алексеем Владимировичем (полный тезка Горожанцева), в первую очередь спросил женщину: «Вы куда хотите пойти работать, в Протасы или на КамГЭС?»

Также мужчина разъяснил особенности работы сиделкой: посменная работа по 24 часа, в смене работают два человека, они обслуживают около тридцати стариков. Днем в помощь нянечкам приходит «медик».

В обязанности сиделок входит уборка помещений, кормление постояльцев, смена памперсов, внутримышечные инъекции. Работать по сменам можно столько суток, сколько захочет сиделка: «Всем нужна подработка».

Для трудоустройства документы об образовании не нужны, Алексей Владимирович рассказал, что «смотрит» сиделок сам и нанимает персонал по опыту работы и полученным навыкам ухода за лежачими. Вопросов о наличии санитарной книжки к соискателю не было.

Оплата сиделкам и медикам выдается раз в неделю. Не официально, как и сам факт трудоустройства — тоже никак не оформляется.

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Изумрудное долголетие

Несколькими днями ранее, после того, как в СМИ появилась информация о пансионате «Долголетие» в Протасах, с нами связалась дочь погибшего в ноябре прошлого года под окном того же здания мужчины. Она выиграла в Орджоникидзевском районном суде иск к ИП Горожанцева, с которым у нее был заключен договор на размещение гостя в корпусе и предоставление услуги комфортного и безопасного пребывания в пансионате.

В этом случае пансионат предоставил старому человеку в деменции возможность 15 ноября 2023 года комфортно получить множественные травмы и безопасно выпасть из окна первого этажа и умереть от полученных травм. Нашел его в 6 утра неизвестный, проживавший на территории пансионата.

В возбуждении уголовного дела после смерти старика в районном следственном отделе отказали дважды: из-за отсутствия состава преступления. После чего родные погибшего мужчины обратились в суд с гражданским иском и выиграли 2 млн рублей возмещения морального вреда. Сейчас адвокат Горожанцева Андреева пытается обжаловать данное решение, а родственники погибшего оспаривают решение об отказе в возбуждении дела.

Фото: Скриншот сайта https://izumrud-plaza.ru . properm.ru

На фоне судебных разбирательств из-за гибели мужчины в здании пансионата в Протасах с 1 июня 2024 года сменился арендатор. Вместо ООО «Изумруд», где директором и учредителем является Горожанцев, частный пансионат здесь открыло ООО «Долголетие» из Новосибирска.

Как заявили журналисту Properm.ru Горожнцев и Андреева, решение о расторжении договора аренды с «Изумрудом» принял собственник здания — Сергей Мамонов, директор и владелец ТЦ «Моби Дик». Они, якобы, никакого отношения к нему и его решению не имеют.

Но в этой связи есть интересный факт: ООО «Изумруд» имеет адрес регистрации в офисе на площадях ТЦ «Моби дик». А первым учредителем «Изумруда» до Горожанцева был Олег Чашков, совладелец «Гринлайн студио» — этот фитнес-центр в «Моби Дик» основал никто иной, как Сергей Мамонов.

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Новый арендатор — ООО «Долголетие» — зарегистрировано в Новосибирске, ее когда-то учредил Артем Романенко из Новокузнецка. Сейчас совладельцы компании Анна Рыбалова и Сергей Сиренев. Руководителем компании числится Ирина Илькаева.

После того, как мы опубликовали информацию о том, что в ноябре 2023 года мужчина выпал из окна пансионата в Протасах, в канал обратной связи нам от лица «Долголетия» написала некая Мария. По всей видимости, это региональный директор сети пансионатов Мария Улимова. Она заявила, что «ваша публикация о пансионате в Протасах, где якобы выпал старик из окна и погиб, а затем была смена юрлица, является недостоверной и отношения к нашему пансионату не имеет, будьте готовы к тому что на вас будет подан в суд иск, за публикацию порочащую честь и достоинство организации».

На следующий день Мария Улимова связалась с инициатором публикаций, дочерью погибшей после проживания в «Долголетии» от истощения женщины. Она предупредила Марию М., что также будет судиться с ней за клевету и в ответ на публикации будет «вынуждена распространить видео с ее обнаженной мамой».

После этого звонка со стороны представителей «Долголетия» следственные органы приняли от Марии М., в том числе, заявление о поступивших угрозах. Документ есть в уголовном деле об оказании небезопасных услуг в пансионате «Долголетие».

Кроме того, после публикаций о проблемах в частном пансионате в Протасах, в каналы обратной связи редакции продолжают поступать угрозы и оскорбления от «неизвестных». Просим правоохранительные органы взять эту ситуацию на контроль.

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Новокузнецкий предприниматель Романенко сейчас является соучредителем нескольких предприятий «Здоровье» в Кемеровской области. Они занимаются как медицинской деятельностью, так и деятельностью по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

Именно медицинские лицензии «Здоровья» (выдана в 2020 году Минздравом Кузбаса) или «Долголетия» (выдана в 2024 году Минздравом Новосибирской области) можно было найти на сайтах пермских пансионатов. В ряде случаев, лицензии были удалены с сайтов, но их можно найти в открытых источниках сведений о лицензиатах.

Пермскими сайты пансионатов можно назвать только по слову perm в адресной строке страницы. В остальном это шаблонные сайты, где не указываются адреса местонахождения корпусов пансионатов. Отличает их только номер телефона, имеющий региональный префикс.

Скриншот страницы поискаСкриншот страницы поиска
Скриншот страницы поиска. Фото: properm.ru

Если набрать любой из номеров, указанных на сайтах «Здоровья» или «Долголетия», то ответа не последует, но через некоторое время вы получите звонок или сообщение в мессенджер. Номер, с которого вам ответят, зарегистрирован в Кемеровской области. Оператор предложит вам варианты размещения в разных регионах России.

В минувшую пятницу по официальному сообщению Министерства труда и социального развития Пермского края, стало известно что после проверки выявлен ряд серьезных нарушений в деятельности «Долголетия» в Протасах:

  • учреждение не имеет медицинской лицензии;
  • нет медицинских работников и в целом количество персонала — четыре человека, что проверяющие сочли недостаточным;
  • уход за гражданами не осуществлялся должным образом;
  • у пяти человек выявлены пролежни III–IV стадии, а также гнойные инфекции мягких тканей;
  • обслуживающий персонал не обучен работать с гражданами, имеющими нарушения когнитивных функций;
  • не организованы мероприятия по доступной среде для маломобильных граждан.

В организации находилось 60 граждан пожилого возраста. После проверки, несколько человек были размещены в хирургические отделения больниц. Ранее глава СК России потребовал возбудить уголовное дело в связи со смертью нескольких стариков. Сейчас расследование дела находится на контроле в Центральном аппарате СК России, оно передано для расследования в Первый ОРВД СУ СКР по Пермскому краю. В минувшие выходные следователи опрашивали потерпевших и персонал пансионатов.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермский край#Убийство
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