В Перми расследуют дело о смерти стариков в доме престарелых. Что нам известно

Posted 5 ноября, 07:52
Published 5 ноября, 07:52
Modified 5 ноября, 07:54
Updated 5 ноября, 07:54
В Перми после публикаций в СМИ история с частными пансионатами для пожилых людей начала развиваться стремительно. Ожидается, что в ближайшее время прокуратура выйдет в суд с требованием приостановить деятельность пансионата «Долголетие» в Протасах. Одновременно с тем в судах продолжают рассматривать иски в отношении бывшего «арендатора» здания пансионата в Протасах — Алексея Горожанцева.
«К Горожанцеву все это не имеет отношения, у него не было лицензий, пансионат „Изумруд“ вел деятельность, не требующую лицензирования», — напористо защищала в ответ на вопросы журналиста Properm.ru интересы своего клиента Горожанцева юрист Татьяна Андреева.
Пермская адвокат Андреева стала известна в 2024 году из сюжета на канале РЕН-ТВ, где речь идет о гражданских исках, связанных с требованиями денег по подписанных умершими людьми распискам.
По ее версии, сейчас Алексей Горожанцев не ведет никакой деятельности, связанной с организацией пансионатов для престарелых. Однако, по странному стечению обстоятельств, в социальных сетях размещены объявления о поиске сиделок, где указан его номер телефона.
По просьбе редакции профессиональная сиделка связалась с представителями пансионата — для трудоустройства. Запись разговора есть в распоряжении редакции. Человек, представившийся Алексеем Владимировичем (полный тезка Горожанцева), в первую очередь спросил женщину: «Вы куда хотите пойти работать, в Протасы или на КамГЭС?»
Также мужчина разъяснил особенности работы сиделкой: посменная работа по 24 часа, в смене работают два человека, они обслуживают около тридцати стариков. Днем в помощь нянечкам приходит «медик».
В обязанности сиделок входит уборка помещений, кормление постояльцев, смена памперсов, внутримышечные инъекции. Работать по сменам можно столько суток, сколько захочет сиделка: «Всем нужна подработка».
Для трудоустройства документы об образовании не нужны, Алексей Владимирович рассказал, что «смотрит» сиделок сам и нанимает персонал по опыту работы и полученным навыкам ухода за лежачими. Вопросов о наличии санитарной книжки к соискателю не было.
Оплата сиделкам и медикам выдается раз в неделю. Не официально, как и сам факт трудоустройства — тоже никак не оформляется.
Несколькими днями ранее, после того, как в СМИ появилась информация о пансионате «Долголетие» в Протасах, с нами связалась дочь погибшего в ноябре прошлого года под окном того же здания мужчины. Она выиграла в Орджоникидзевском районном суде иск к ИП Горожанцева, с которым у нее был заключен договор на размещение гостя в корпусе и предоставление услуги комфортного и безопасного пребывания в пансионате.
В этом случае пансионат предоставил старому человеку в деменции возможность 15 ноября 2023 года комфортно получить множественные травмы и безопасно выпасть из окна первого этажа и умереть от полученных травм. Нашел его в 6 утра неизвестный, проживавший на территории пансионата.
В возбуждении уголовного дела после смерти старика в районном следственном отделе отказали дважды: из-за отсутствия состава преступления. После чего родные погибшего мужчины обратились в суд с гражданским иском и выиграли 2 млн рублей возмещения морального вреда. Сейчас адвокат Горожанцева Андреева пытается обжаловать данное решение, а родственники погибшего оспаривают решение об отказе в возбуждении дела.
На фоне судебных разбирательств из-за гибели мужчины в здании пансионата в Протасах с 1 июня 2024 года сменился арендатор. Вместо ООО «Изумруд», где директором и учредителем является Горожанцев, частный пансионат здесь открыло ООО «Долголетие» из Новосибирска.
Как заявили журналисту Properm.ru Горожнцев и Андреева, решение о расторжении договора аренды с «Изумрудом» принял собственник здания — Сергей Мамонов, директор и владелец ТЦ «Моби Дик». Они, якобы, никакого отношения к нему и его решению не имеют.
Но в этой связи есть интересный факт: ООО «Изумруд» имеет адрес регистрации в офисе на площадях ТЦ «Моби дик». А первым учредителем «Изумруда» до Горожанцева был Олег Чашков, совладелец «Гринлайн студио» — этот фитнес-центр в «Моби Дик» основал никто иной, как Сергей Мамонов.
Новый арендатор — ООО «Долголетие» — зарегистрировано в Новосибирске, ее когда-то учредил Артем Романенко из Новокузнецка. Сейчас совладельцы компании Анна Рыбалова и Сергей Сиренев. Руководителем компании числится Ирина Илькаева.
После того, как мы опубликовали информацию о том, что в ноябре 2023 года мужчина выпал из окна пансионата в Протасах, в канал обратной связи нам от лица «Долголетия» написала некая Мария. По всей видимости, это региональный директор сети пансионатов Мария Улимова. Она заявила, что «ваша публикация о пансионате в Протасах, где якобы выпал старик из окна и погиб, а затем была смена юрлица, является недостоверной и отношения к нашему пансионату не имеет, будьте готовы к тому что на вас будет подан в суд иск, за публикацию порочащую честь и достоинство организации».
На следующий день Мария Улимова связалась с инициатором публикаций, дочерью погибшей после проживания в «Долголетии» от истощения женщины. Она предупредила Марию М., что также будет судиться с ней за клевету и в ответ на публикации будет «вынуждена распространить видео с ее обнаженной мамой».
После этого звонка со стороны представителей «Долголетия» следственные органы приняли от Марии М., в том числе, заявление о поступивших угрозах. Документ есть в уголовном деле об оказании небезопасных услуг в пансионате «Долголетие».
Кроме того, после публикаций о проблемах в частном пансионате в Протасах, в каналы обратной связи редакции продолжают поступать угрозы и оскорбления от «неизвестных». Просим правоохранительные органы взять эту ситуацию на контроль.
Новокузнецкий предприниматель Романенко сейчас является соучредителем нескольких предприятий «Здоровье» в Кемеровской области. Они занимаются как медицинской деятельностью, так и деятельностью по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.
Именно медицинские лицензии «Здоровья» (выдана в 2020 году Минздравом Кузбаса) или «Долголетия» (выдана в 2024 году Минздравом Новосибирской области) можно было найти на сайтах пермских пансионатов. В ряде случаев, лицензии были удалены с сайтов, но их можно найти в открытых источниках сведений о лицензиатах.
Пермскими сайты пансионатов можно назвать только по слову perm в адресной строке страницы. В остальном это шаблонные сайты, где не указываются адреса местонахождения корпусов пансионатов. Отличает их только номер телефона, имеющий региональный префикс.
Если набрать любой из номеров, указанных на сайтах «Здоровья» или «Долголетия», то ответа не последует, но через некоторое время вы получите звонок или сообщение в мессенджер. Номер, с которого вам ответят, зарегистрирован в Кемеровской области. Оператор предложит вам варианты размещения в разных регионах России.
В минувшую пятницу по официальному сообщению Министерства труда и социального развития Пермского края, стало известно что после проверки выявлен ряд серьезных нарушений в деятельности «Долголетия» в Протасах:
В организации находилось 60 граждан пожилого возраста. После проверки, несколько человек были размещены в хирургические отделения больниц. Ранее глава СК России потребовал возбудить уголовное дело в связи со смертью нескольких стариков. Сейчас расследование дела находится на контроле в Центральном аппарате СК России, оно передано для расследования в Первый ОРВД СУ СКР по Пермскому краю. В минувшие выходные следователи опрашивали потерпевших и персонал пансионатов.