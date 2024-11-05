В Перми расследуют дело о смерти стариков в доме престарелых. Что нам известно

После того, как мы опубликовали информацию о том, что в ноябре 2023 года мужчина выпал из окна пансионата в Протасах, в канал обратной связи нам от лица «Долголетия» написала некая Мария. По всей видимости, это региональный директор сети пансионатов Мария Улимова. Она заявила, что «ваша публикация о пансионате в Протасах, где якобы выпал старик из окна и погиб, а затем была смена юрлица, является недостоверной и отношения к нашему пансионату не имеет, будьте готовы к тому что на вас будет подан в суд иск, за публикацию порочащую честь и достоинство организации».