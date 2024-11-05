В пермском аэропорту с рейса в Узбекистан сняли 54-летнего нелегального мигранта

При проверке документов гражданина полицейские выяснили, что срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации истек 2 июня 2023 года, однако мигрант не выехал, продолжая жить и работать в Пермском крае. Кроме того, установлено, что задержанный прилетел в Россию в марте прошлого года и устроился садовником, при этом вид на жительство и патент на осуществление трудовой деятельности мужчина в установленные сроки не оформил.