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Posted 5 ноября, 11:25

Published 5 ноября, 11:25

Modified 5 ноября, 11:26

Updated 5 ноября, 11:26

Гражданин Узбекистана задержан в пермском аэропорту за нарушения пребывания

В пермском аэропорту с рейса в Узбекистан сняли 54-летнего нелегального мигранта

5 ноября 2024, 11:25
Фото: properm.ru.

Гражданин Узбекистана задержан в пермском аэропорту за нарушения пребывания

Мужчину оштрафовали и выдворили за пределы России

В воскресенье, 3 ноября, сотрудники Линейного отделения полиции в аэропорту города Перми по подозрению в нарушении миграционного законодательства при регистрации на рейс «Пермь — Наманган» задержали 54-летнего жителя Узбекистана. Подробности произошедшего рассказывают в транспортной полиции.

При проверке документов гражданина полицейские выяснили, что срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации истек 2 июня 2023 года, однако мигрант не выехал, продолжая жить и работать в Пермском крае. Кроме того, установлено, что задержанный прилетел в Россию в марте прошлого года и устроился садовником, при этом вид на жительство и патент на осуществление трудовой деятельности мужчина в установленные сроки не оформил.

Как пояснил задержанный, необходимые документы он не оформлял, так как не было денег и времени. Мужчина надеялся, что не попадет в поле зрения полиции и избежит наказания.

На мужчину составили административный протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Пермский районный суд в качестве наказания назначил иностранному гражданину штраф в размере 4 тыс. рублей и административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Сотрудницу управления по вопросам миграции полиции задержали за взятки от мигрантов, сообщили 2 ноября в СУ СКР по Пермскому краю. Известно, что она получил сумму не менее 140 тыс. рублей за решение вопросов, связанными с нарушениями пребывания иностранных граждан на территории России.

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