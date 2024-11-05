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Posted 5 ноября, 06:56

Published 5 ноября, 06:56

Modified 5 ноября, 06:58

Updated 5 ноября, 06:58

В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой 4 ноября разбились Nissan и Niva

В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой разбились Nissan и Niva

5 ноября 2024, 06:56
Фото: 1MI.

В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой 4 ноября разбились Nissan и Niva

Водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести.

Вчера, 4 ноября, в 9:20 на 13 км дороги Полазна — Чусовой произошло ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ». Судя по кадрам, в результате ДТП Nissan Almera перевернуло и разбило на части. У «Нивы» лишь повредился бампер.

По данным краевого ведомства, автомобиль Nissan Almera под управлением 50-летнего водителя, двигаясь по трассе от Чусового к Полазне, выехал на встречу и врезался в «Ниву» под управлением 58-летнего водителя. Машины получили механические повреждения, а водитель Nissan получил травмы.

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#Пермский край#Автомобили#Авария#Трасса#Nissan Almera#Инцидент
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