В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой разбились Nissan и Niva

Posted 5 ноября, 06:56
Published 5 ноября, 06:56
Modified 5 ноября, 06:58
Updated 5 ноября, 06:58
Вчера, 4 ноября, в 9:20 на 13 км дороги Полазна — Чусовой произошло ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ». Судя по кадрам, в результате ДТП Nissan Almera перевернуло и разбило на части. У «Нивы» лишь повредился бампер.
По данным краевого ведомства, автомобиль Nissan Almera под управлением 50-летнего водителя, двигаясь по трассе от Чусового к Полазне, выехал на встречу и врезался в «Ниву» под управлением 58-летнего водителя. Машины получили механические повреждения, а водитель Nissan получил травмы.