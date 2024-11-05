В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой разбились Nissan и Niva

По данным краевого ведомства, автомобиль Nissan Almera под управлением 50-летнего водителя, двигаясь по трассе от Чусового к Полазне, выехал на встречу и врезался в «Ниву» под управлением 58-летнего водителя. Машины получили механические повреждения, а водитель Nissan получил травмы.