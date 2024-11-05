В Прикамье как минимум 12 населённых пунктов остаются без электричества

Posted 5 ноября, 11:58
Published 5 ноября, 11:58
Modified 5 ноября, 12:00
Updated 5 ноября, 12:00
На данный момент без электроснабжения остаются: три населенных пункта в Красновишерском округе, два — в Чердынском округе, четыре — в Александровском округе и три — в Соликамском округе. В территориях продолжаются ремонтно-восстановительные работы, сообщает губернатор Дмитрий Махонин.
Завершаются работы по восстановлению электросетей в муниципалитетах на севере края, где произошли аварии из-за неблагоприятных погодных условий.
В Соликамском округе обрыв сетей электроснабжения произошел в более 10 населенных пунктах.
В выходные Березниках без электроснабжения остались порядка двух десятков населенных пунктов. Также это привело к остановке работы водозабора «Извер» и частичному отключению насосов на водозаборе «Усолка».
Недавно было восстановлено электроснабжение на водозаборе «Усолка». На водозабор «Извер» направлены дополнительные бригады, чтобы к утру объект вышел на рабочие параметры.
В Кочевском и Гайнском округах жители нескольких населенных пунктов также оставались без электричества. На данный момент все ремонтные работы завершены, электроснабжение восстановлено в домах и соцобъектах.
За время устранения последствий аварий энергетики обследовали более 1500 километров воздушных сетей, устранили более 260 обрывов и других повреждений электролиний, заменили и восстановили 16 опор, убрали 564 поваленных дерева, 300 километров линий очистили от изморози и льда. Сейчас на местах поврежденных электросетей работают 17 бригад — привлекли дополнительные силы из Лысьвы, Перми, Очера и от крупных предприятий территорий.
«Главам всех муниципалитетов поручил лично контролировать завершение восстановительных работ, усилить контроль за подвозом воды и незамедлительно реагировать на все обращения жителей по этому вопросу. До конца дня электроснабжение должно быть восстановлено во всех населенных пунктах», — отмечает глава региона.
Ранее энергетики пермского филиала «Россети Урал» отчитались, что завершили мероприятия по восстановлению стабильной работы энергосистемы региона.