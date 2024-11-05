В Прикамье как минимум 12 населённых пунктов остаются без электричества

За время устранения последствий аварий энергетики обследовали более 1500 километров воздушных сетей, устранили более 260 обрывов и других повреждений электролиний, заменили и восстановили 16 опор, убрали 564 поваленных дерева, 300 километров линий очистили от изморози и льда. Сейчас на местах поврежденных электросетей работают 17 бригад — привлекли дополнительные силы из Лысьвы, Перми, Очера и от крупных предприятий территорий.