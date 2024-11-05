properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 10:47

Published 5 ноября, 10:47

Modified 5 ноября, 10:49

Updated 5 ноября, 10:49

В Прикамье по нацпроекту завершили ремонт участка дороги Пермь — Березники

В Прикамье по нацпроекту завершили ремонт участка дороги Пермь — Березники

5 ноября 2024, 10:47
Фото: mintrans.permkrai.ru.
На автодороге Пермь — Березники завершен ремонт участка длиной 3,32 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Работы на участке выполнял подрядчик ООО «СК „Химспецстрой“.
Фото: mintrans.permkrai.ru

В ходе ремонта были устранены пучины, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укреплены обочины, обновлены автобусные остановки и съезды, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Кроме того, устаревшие автобусные павильоны заменены на современные конструкции, рассчитанные на 10 человек. Все это повысило безопасность и удобство передвижения.

Специальная приемочная комиссия в составе представителей минтранса Пермского края, управления автодорог и транспорта Прикамья и общественных контролеров подтвердила качество выполненных работ. Замечаний в ходе осмотра объекта не возникло.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика