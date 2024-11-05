В Прикамье по нацпроекту завершили ремонт участка дороги Пермь — Березники

В ходе ремонта были устранены пучины, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укреплены обочины, обновлены автобусные остановки и съезды, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Кроме того, устаревшие автобусные павильоны заменены на современные конструкции, рассчитанные на 10 человек. Все это повысило безопасность и удобство передвижения.