В Прикамье по нацпроекту завершили ремонт участка дороги Пермь — Березники

Posted 5 ноября, 10:47
Published 5 ноября, 10:47
Modified 5 ноября, 10:49
Updated 5 ноября, 10:49
В ходе ремонта были устранены пучины, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укреплены обочины, обновлены автобусные остановки и съезды, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Кроме того, устаревшие автобусные павильоны заменены на современные конструкции, рассчитанные на 10 человек. Все это повысило безопасность и удобство передвижения.
Специальная приемочная комиссия в составе представителей минтранса Пермского края, управления автодорог и транспорта Прикамья и общественных контролеров подтвердила качество выполненных работ. Замечаний в ходе осмотра объекта не возникло.