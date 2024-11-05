В Прикамье только половина семей могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру

Posted 5 ноября, 12:01
Published 5 ноября, 12:01
Modified 5 ноября, 12:03
Updated 5 ноября, 12:03
В течение года Пермский край опустился на три строчки в рейтинге субъектов РФ по доступности аренды жилья. Данные представил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» по заказу «РИА Новости».
Более половины семей с двумя детьми в Пермском крае могут себе позволить аренду двухкомнатной квартиры, их доля составляет 52,8%. Для обеспечения семей арендой жилья и покрытия повседневных расходов требуется ежемесячный доход не менее 94,1 тыс. рублей. В 2023 году доля семей, способных арендовать жилье для детей, была выше и составляла 56,1%. В то же время, средние ежемесячные повседневные расходы в регионе составляли 81 тыс. рублей.
Лидерами по доступности жилья для аренды стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область.
Ранее сообщалось, что Сбербанк увеличил ставки на 3% по всем базовым ипотечным программам. Теперь однокомнатная квартира в центре без первоначального взноса обойдется пермякам в среднем 50 млн рублей, включая переплату с процентами. С первоначальным взносом эта сумма уменьшится до 40 млн рублей.