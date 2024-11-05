В Прикамье только половина семей могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру

Более половины семей с двумя детьми в Пермском крае могут себе позволить аренду двухкомнатной квартиры, их доля составляет 52,8%. Для обеспечения семей арендой жилья и покрытия повседневных расходов требуется ежемесячный доход не менее 94,1 тыс. рублей. В 2023 году доля семей, способных арендовать жилье для детей, была выше и составляла 56,1%. В то же время, средние ежемесячные повседневные расходы в регионе составляли 81 тыс. рублей.