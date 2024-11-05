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Posted 5 ноября, 12:01

Published 5 ноября, 12:01

Modified 5 ноября, 12:03

Updated 5 ноября, 12:03

Прикамье опустилось в рейтинге регионов по доступности аренды жилья на строчки

В Прикамье только половина семей могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру

5 ноября 2024, 12:01
Фото: 1MI.

Прикамье опустилось в рейтинге регионов по доступности аренды жилья на строчки

Для аренды жилья и покрытия повседневных расходов семье нужно 94,1 тыс. рублей в месяц.

В течение года Пермский край опустился на три строчки в рейтинге субъектов РФ по доступности аренды жилья. Данные представил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» по заказу «РИА Новости».

Более половины семей с двумя детьми в Пермском крае могут себе позволить аренду двухкомнатной квартиры, их доля составляет 52,8%. Для обеспечения семей арендой жилья и покрытия повседневных расходов требуется ежемесячный доход не менее 94,1 тыс. рублей. В 2023 году доля семей, способных арендовать жилье для детей, была выше и составляла 56,1%. В то же время, средние ежемесячные повседневные расходы в регионе составляли 81 тыс. рублей.

Лидерами по доступности жилья для аренды стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область.

Ранее сообщалось, что Сбербанк увеличил ставки на 3% по всем базовым ипотечным программам. Теперь однокомнатная квартира в центре без первоначального взноса обойдется пермякам в среднем 50 млн рублей, включая переплату с процентами. С первоначальным взносом эта сумма уменьшится до 40 млн рублей.

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#Пермский край#Расходы#Чечня#Аренда жилья#Доход#Дагестан#2023 год#2024 год#Семьи с детьми
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