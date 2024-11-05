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Posted 5 ноября, 13:31

Published 5 ноября, 13:31

Modified 5 ноября, 13:32

Updated 5 ноября, 13:32

В самолётах Пермь-Красноярск-Пермь заполнено около 50% мест

В самолётах Пермь-Красноярск-Пермь заполнено около 50% мест

5 ноября 2024, 13:31
Фото: mintrans.permkrai.ru.

В самолётах Пермь-Красноярск-Пермь заполнено около 50% мест

Рейс относится к субсидируемым

Утром 5 ноября в Пермь вернулся самолет авиакомпании «Россия», совершивший первый прямой рейс из Прикамье в Красноярск. Загрузка воздушного судна Airbus составила 53% (68 человек), сообщает со ссылкой на данные краевого министерства транспорта «Коммерсант-Прикамье».

Заполненность рейса, вылетевшего 2 ноября из Перми в Красноярск, составила 50% (64 человека, включая одного младенца без предоставления места).

Рейсы в Красноярск будут выполняться дважды в неделю на Airbus A319 по цене от 7 тысяч рублей за билет. Перевозка пассажиров на этом маршруте субсидируется до конца года, что делает его еще более доступным для жителей региона.

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#Авиа перевозки#Пермь#Транспорт#Красноярск
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