В самолётах Пермь-Красноярск-Пермь заполнено около 50% мест

Posted 5 ноября, 13:31
Published 5 ноября, 13:31
Modified 5 ноября, 13:32
Updated 5 ноября, 13:32
Утром 5 ноября в Пермь вернулся самолет авиакомпании «Россия», совершивший первый прямой рейс из Прикамье в Красноярск. Загрузка воздушного судна Airbus составила 53% (68 человек), сообщает со ссылкой на данные краевого министерства транспорта «Коммерсант-Прикамье».
Заполненность рейса, вылетевшего 2 ноября из Перми в Красноярск, составила 50% (64 человека, включая одного младенца без предоставления места).
Рейсы в Красноярск будут выполняться дважды в неделю на Airbus A319 по цене от 7 тысяч рублей за билет. Перевозка пассажиров на этом маршруте субсидируется до конца года, что делает его еще более доступным для жителей региона.