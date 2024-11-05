Жители деревни под Кочево через суд требуют власти отремонтировать колодцы

Проверка выявила три бесхозных деревянных колодца в плохом состоянии: бревна разрушены, навесы демонтированы, один колодец захламлен бытовыми отходами, в другом отсутствует механизм для забора воды, а третий расположен за пределами населенного пункта и труднодоступен для пожилых жителей, особенно в зимний период. Колодцы не являются муниципальной собственностью, их обслуживанием занимаются сами жители.