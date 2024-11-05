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Posted 5 ноября, 15:01

Published 5 ноября, 15:01

Modified 5 ноября, 15:03

Updated 5 ноября, 15:03

В деревне на севере Прикамья у жителей нет доступа к воде из-за плохих колодцев

Жители деревни под Кочево через суд требуют власти отремонтировать колодцы

5 ноября 2024, 15:01
Фото: 1MI.

В деревне на севере Прикамья у жителей нет доступа к воде из-за плохих колодцев

Сюжет
Коммунальный рай
Колодцы, являющиеся единственными источниками воды, бесхозные и в плохом состоянии.

Жители деревни Зуево Кочевского округа неоднократно обращались в органы местного самоуправления по поводу отсутствия питьевого водоснабжения, но безрезультатно. Они написали заявление в прокуратуру Кочевского района с просьбой провести проверку. О ее итогах сообщают в надзорном ведомстве.

Проверка выявила три бесхозных деревянных колодца в плохом состоянии: бревна разрушены, навесы демонтированы, один колодец захламлен бытовыми отходами, в другом отсутствует механизм для забора воды, а третий расположен за пределами населенного пункта и труднодоступен для пожилых жителей, особенно в зимний период. Колодцы не являются муниципальной собственностью, их обслуживанием занимаются сами жители.

В адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений, но требования прокуратуры были проигнорированы.

Прокурор обратился в суд, указав на необходимость соблюдения гигиенических требований к источникам нецентрализованного водоснабжения.

Кочевский районный суд удовлетворил требования надзорного органа, признав незаконным бездействие администрации.

Тысячи жителей Перми временно останутся без воды на этой неделе. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» и сторонних организаций будут проводить работы на сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе компании.

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#Общество#Коммунальный рай#Вода#Кочево#Питьевая вода
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