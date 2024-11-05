Жители деревни под Кочево через суд требуют власти отремонтировать колодцы

Posted 5 ноября, 15:01
Published 5 ноября, 15:01
Modified 5 ноября, 15:03
Updated 5 ноября, 15:03
Жители деревни Зуево Кочевского округа неоднократно обращались в органы местного самоуправления по поводу отсутствия питьевого водоснабжения, но безрезультатно. Они написали заявление в прокуратуру Кочевского района с просьбой провести проверку. О ее итогах сообщают в надзорном ведомстве.
Проверка выявила три бесхозных деревянных колодца в плохом состоянии: бревна разрушены, навесы демонтированы, один колодец захламлен бытовыми отходами, в другом отсутствует механизм для забора воды, а третий расположен за пределами населенного пункта и труднодоступен для пожилых жителей, особенно в зимний период. Колодцы не являются муниципальной собственностью, их обслуживанием занимаются сами жители.
В адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений, но требования прокуратуры были проигнорированы.
Прокурор обратился в суд, указав на необходимость соблюдения гигиенических требований к источникам нецентрализованного водоснабжения.
Кочевский районный суд удовлетворил требования надзорного органа, признав незаконным бездействие администрации.
Тысячи жителей Перми временно останутся без воды на этой неделе. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» и сторонних организаций будут проводить работы на сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе компании.