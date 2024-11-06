Актриса Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о своем опыте похудения

Posted 6 ноября, 07:23
Published 6 ноября, 07:23
Modified 6 ноября, 07:24
Updated 6 ноября, 07:24
В России примерно каждый второй имеет избыточную массу тела, а треть населения страдает от ожирения. Актриса Надежда Ангарская рассказала о своей истории борьбы с лишним весом. Она призналась, что раньше весила 136 килограммов. Об этом пишет 56orb.ru.
«Я сталкивалась со всеми проблемами — гипертония, больные суставы, ожирение печени, мне ставили диагноз „бесплодие“. Врач мне сказала: не похудеешь — не родишь. Это была огромная мотивация. Люди, которые говорят, что им нравится в теле 160 кг с ростом 170, просто врут. Это страдание. И без врачей нам здесь не справиться», — сказала Надежда.
Пациентам с ожирением сегодня можно помочь не только ограничением в еде и спортом. Врачи уже располагают современными терапиями с доказанной эффективностью и отечественными препаратами, которые помогают снижать вес и риски сердечно-сосудистых заболеваний. Например, популярный у российских звезд препарат «Велгия» способен снизить вес, а также риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Специалисты напоминают, что главное — не бояться признать, что лишний вес является проблемой, и осознать, что самостоятельно справиться с ней может быть сложно. Важно вовремя обратиться за помощью к специалистам.