Актриса Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о своем опыте похудения

«Я сталкивалась со всеми проблемами — гипертония, больные суставы, ожирение печени, мне ставили диагноз „бесплодие“. Врач мне сказала: не похудеешь — не родишь. Это была огромная мотивация. Люди, которые говорят, что им нравится в теле 160 кг с ростом 170, просто врут. Это страдание. И без врачей нам здесь не справиться», — сказала Надежда.