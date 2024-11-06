properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 07:23

Published 6 ноября, 07:23

Modified 6 ноября, 07:24

Updated 6 ноября, 07:24

Актриса Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о своем опыте похудения

Актриса Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о своем опыте похудения

6 ноября 2024, 07:23
Фото: Источник видео.
28 октября в издательском доме «Аргументы и факты» прошел круглый стол на тему борьбы с избыточным весом. Кроме профильных специалистов, на встречу пригласили актрису и телеведущую Надежду Ангарскую, которая долгое время боролась с лишним весом.

В России примерно каждый второй имеет избыточную массу тела, а треть населения страдает от ожирения. Актриса Надежда Ангарская рассказала о своей истории борьбы с лишним весом. Она призналась, что раньше весила 136 килограммов. Об этом пишет 56orb.ru.

«Я сталкивалась со всеми проблемами — гипертония, больные суставы, ожирение печени, мне ставили диагноз „бесплодие“. Врач мне сказала: не похудеешь — не родишь. Это была огромная мотивация. Люди, которые говорят, что им нравится в теле 160 кг с ростом 170, просто врут. Это страдание. И без врачей нам здесь не справиться», — сказала Надежда.

Пациентам с ожирением сегодня можно помочь не только ограничением в еде и спортом. Врачи уже располагают современными терапиями с доказанной эффективностью и отечественными препаратами, которые помогают снижать вес и риски сердечно-сосудистых заболеваний. Например, популярный у российских звезд препарат «Велгия» способен снизить вес, а также риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Специалисты напоминают, что главное — не бояться признать, что лишний вес является проблемой, и осознать, что самостоятельно справиться с ней может быть сложно. Важно вовремя обратиться за помощью к специалистам.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика