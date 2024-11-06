Березниковец до смерти забил свою знакомую

Posted 6 ноября, 09:17
Published 6 ноября, 09:17
Modified 6 ноября, 09:18
Updated 6 ноября, 09:18
В Березниках мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомой. Подробности сообщают в краевом СУ СКР.
В ночь на 12 мая 2023 года 34-летний ранее судимый злоумышленник в квартире в Березниках, будучи пьяным, в ходе ссоры нанес своей 40-летней знакомой удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В октябре суд вынес приговор жительнице Прикамья, которая убила сожителя ножом и спицами и вызвала скорую помощь.