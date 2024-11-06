Березниковец до смерти забил свою знакомую

В ночь на 12 мая 2023 года 34-летний ранее судимый злоумышленник в квартире в Березниках, будучи пьяным, в ходе ссоры нанес своей 40-летней знакомой удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.