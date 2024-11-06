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Posted 6 ноября, 09:17

Published 6 ноября, 09:17

Modified 6 ноября, 09:18

Updated 6 ноября, 09:18

Житель Прикамья отправился в колонию на 9,5 лет за убийство своей знакомой

Березниковец до смерти забил свою знакомую

6 ноября 2024, 09:17
Фото: 1MI.

Житель Прикамья отправился в колонию на 9,5 лет за убийство своей знакомой

Мужчина отправился в колонию на 9,5 лет.

В Березниках мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомой. Подробности сообщают в краевом СУ СКР.

В ночь на 12 мая 2023 года 34-летний ранее судимый злоумышленник в квартире в Березниках, будучи пьяным, в ходе ссоры нанес своей 40-летней знакомой удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В октябре суд вынес приговор жительнице Прикамья, которая убила сожителя ножом и спицами и вызвала скорую помощь.

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#Происшествия#Суд#Убийство
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