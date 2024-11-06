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Posted 6 ноября, 06:18

Published 6 ноября, 06:18

Modified 6 ноября, 07:04

Updated 6 ноября, 07:04

Из-за атаки дрона на Дагестан задерживается рейс из Махачкалы в Пермь

Беспилотник впервые атаковал Каспийск. Чем это чревато для пермяков?

6 ноября 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney.

Из-за атаки дрона на Дагестан задерживается рейс из Махачкалы в Пермь

Сюжет
Военная операция на Украине
Работает оперативный штаб.

В среду, 6 ноября, утром над Каспийском (Дагестан) впервые был замечен беспилотник. По информации главы республики Сергея Меликова, дрон был уничтожен силам ПВО.

«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами. Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Из-за атаки БПЛА из Махачкалы задерживается авиарейс в Пермь и два авиарейса в Москву.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Беспилотник#Сво#Беспилотники#Дагестан#БПЛА
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