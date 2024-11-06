Беспилотник впервые атаковал Каспийск. Чем это чревато для пермяков?

Posted 6 ноября, 06:18
Published 6 ноября, 06:18
Modified 6 ноября, 07:04
Updated 6 ноября, 07:04
В среду, 6 ноября, утром над Каспийском (Дагестан) впервые был замечен беспилотник. По информации главы республики Сергея Меликова, дрон был уничтожен силам ПВО.
«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами. Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики», — написал чиновник в своем телеграм-канале.
Из-за атаки БПЛА из Махачкалы задерживается авиарейс в Пермь и два авиарейса в Москву.