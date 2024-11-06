Более 40% жителей Кузбасса не хватает зарплаты на основные нужды

Также по статистике, чаще всего трудности с финансами возникают у респондентов в возрасте 55 лет и старше (53%) и у людей 45-54 лет (44%). Из-за недостатка средств 83% кемеровчан вынуждены отказываться от путешествий, 71% — от интересного досуга, 63% — от приобретения новой одежды и обуви. Еще 31% жителей региона отказывается от платной медицины и лекарств.