Более 40% жителей Кузбасса не хватает зарплаты на основные нужды

Posted 6 ноября, 04:30
Published 6 ноября, 04:30
Modified 6 ноября, 04:32
Updated 6 ноября, 04:32
Зарплата в Кемеровской области не покрывает основные нужды 42% жителей региона. Только 19% опрошенных сообщили, что их заработок полностью удовлетворяет главные потребности, удалось узнать аналитикам сервиса по поиску работы hh.ru. Кроме того, 40% респондентов говорят, что им с трудом хватает средств на минимум, необходимый для жизни, сообщает VSE42.Ru.
Чаще всего, зарплаты не хватает работникам сферы розничной торговли (58% опрошенных), рабочему персоналу (49%), представителям сферы безопасности (46%), юристам (45%). Реже всего о нехватке средств к существованию заявляют строители (20%).
Также по статистике, чаще всего трудности с финансами возникают у респондентов в возрасте 55 лет и старше (53%) и у людей 45-54 лет (44%). Из-за недостатка средств 83% кемеровчан вынуждены отказываться от путешествий, 71% — от интересного досуга, 63% — от приобретения новой одежды и обуви. Еще 31% жителей региона отказывается от платной медицины и лекарств.