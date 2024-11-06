Чиновница из Перми не хочет платить 8 миллионов за угнанный в Казахстан Mercedes

Затем юрист Плюсниной представил суду документы о доходах покойного супруга его подзащитной — более 10 млн рублей с 2012 года. Семье, по словам адвоката, от этой суммы за эти годы удалось накопить не менее 7 млн рублей. Прокуратура отнесла эти данные не относящимся к делу. Однако, документы не были никем заверены, а данных о расходах супругов за этот период представитель не предоставил: «У меня нет чеков, подтверждающих, что он покупал хлеб и еще что-нибудь». Данные о доходах самой ответчицы Утяганов не предоставил, заявив, что она три недели болеет и он не может встретиться с клиенткой. Со слов адвоката, в отношении Плюсниной сейчас проводится ещё одна проверка.