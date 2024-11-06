Чиновница из Перми не хочет платить 8 миллионов за угнанный в Казахстан Mercedes

Posted 6 ноября, 12:50
Published 6 ноября, 12:50
Modified 6 ноября, 12:53
Updated 6 ноября, 12:53
Сегодня, 6 ноября, Судья Индустриального районного суда Любовь Костарева продолжила рассмотрение требований прокурора Перми о возврате в бюджет России 7,96 млн рублей. В такую сумму эксперты оценили оформленный в 2022 году на замруководителя отдела по Индустриальному району терруправления регионального Минсоцразвития Наталью Плюснину элитный кроссовер Mercedes-Benz GLE 4MATIC.
Как сообщает из зала суда журналист Propem.ru, на рассмотрение дела кроме старшего помощника прокурора Севака Ванцяна пришел его руководитель, прокурор Перми Егор Шмырин. Во время заседания адвокат Эдуард Утяганов потребовал у суда установить личность журналиста Properm.ru, а при отсутствии документов удалить из зала. Суд запросил для обозрения документы и не нашел оснований для удовлетворения требования. Кроме того, представитель пытался запретить журналисту вести аудиозапись, что прямо разрешено ч. 5 ст. 241 УПК РФ.
Затем юрист Плюсниной представил суду документы о доходах покойного супруга его подзащитной — более 10 млн рублей с 2012 года. Семье, по словам адвоката, от этой суммы за эти годы удалось накопить не менее 7 млн рублей. Прокуратура отнесла эти данные не относящимся к делу. Однако, документы не были никем заверены, а данных о расходах супругов за этот период представитель не предоставил: «У меня нет чеков, подтверждающих, что он покупал хлеб и еще что-нибудь». Данные о доходах самой ответчицы Утяганов не предоставил, заявив, что она три недели болеет и он не может встретиться с клиенткой. Со слов адвоката, в отношении Плюсниной сейчас проводится ещё одна проверка.
Утягов также попросил исключить из доказательств по делу экспертизу, которой была установлена стоимость автомобиля. Он указал, что заключение эксперта не может быть доказательством по делу и сделано с нарушениями. Например, в экспертизе говорится о что эксперт учел скидку на торг 1%, по нормам нужно применять не менее 5%: это сократило бы размер требований до 7,13 млн рублей.
На это в суде ему был задан вопрос: как расценивать данное заявление, и можно ли считать, что таким образом ответчик признает оценочную стоимость автомобиля, или он остается на позиции покупки автомобиля за 500 тыс. рублей? Утяганов на это пространно отвечал, что он свою позицию не меняет, но подчиняется воле клиента и предоставляет те доказательства, которые считает необходимым его клиентка.
После чего суд наконец перешёл к рассмотрению дела по существу. Были изучены находящиеся в двух томах материалы дела. В стадии дополнений Утяганов попросил объявить перерыв, чтобы предоставить заверенные документы о доходах Плюсниной и ее покойного мужа.
Прокурор Шмырин сообщил суду, что истец готов к прениям сторон, а поведение представителя ответчика назвал злоупотреблением правом и затягиванием сроков рассмотрения дела: иск рассматривается с февраля 2024 года. Тем не менее, судья Костарева объявил перерыв до 14 ноября. Но напомнила ответчику о недопустимости затягивания процесса.
Прокуратура в начале 2024 года вышла в суд с иском к Плюсниной. Сразу после начала судебных слушаний выяснилось, что автомобиль пересек границу России с Казахстаном. Экспертиза проводилась по полученным по месту проведения последнего ТО документам и показала, что автомобиль на момент приобретения в 2022 году находится в хорошем состоянии. А его оценочная цена составила 7,96 млн рублей. На предыдущее заседание юрист Утяганов представил суду заключение сертифицированного казахстанского эксперта. Однако, судья Костарева данный аргумент отклонила: новые обследования судом не назначались, а экспертиза проведена в августе 2024 года, а не на время покупки в августе 2022 года.
Прокуратура с февраля 2024 года пытается в суде истребовать в доход государства с чиновницы Плюсниной Mercedes-Benz. Женщина не смогла подтвердить доходы, на которые смогла купить элитный кроссовер. Проведенная судом экспертиза уточнила стоимость машины на данный момент, она составляет 7,9 млн рублей (изначально называлась цифра в 9 млн рублей).
Эдуард Утяганов утверждал в суде, что сейчас машина не на ходу, а купили ее максимум за 500 тыс. рублей. Рассмотрение иска прокуратуры длилось почти год, поскольку защита чиновницы потребовала провести экспертизу, которая установит реальную стоимость машины. Плюснина требования прокуратуры не принимала в полном объёме и не считала себя совершившей коррупционное правонарушение.
Не исключается, что история будет иметь продолжение, но уже в уголовном делопроизводстве — ответчица не только приобрела спорное имущество на незадекларированные доходы, но и попыталась его скрыть, перегнав на территорию другого государства.
Третьим лицами по делу проходит родственник Плюсниной Роман Назаров, соответчиком был привлечен Сергей Айба, продавец кроссовера. Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, автомобиль купил Назаров, но решил оформить его на Плюснину. Этот поступок он объяснял тем, что не хотел, чтобы транспортное средство стало предметом финансовых претензий супруги. Однако, подтвердить источник доходов на покупку элитного Mercedes-Benz никто в ходе процесса не смог. Изначально чиновница утверждала, что покупка обошлась ей в 500 тыс. рублей, для установления реальной стоимости потребовалась судебная экспертиза.