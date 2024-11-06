Где в Прикамье самые большие сугробы? Отвечают синоптики

Губаха же лидирует наибольшему количеству осадков в целом за период. Там за четыре дня выпало 73 мм в виде снега, что близко к месячной норме ноября. Также 57 мм выпало в Чердыни (снег), 45 мм в Чернушке (дождь) и в Бисере (снег), 44 мм в Ныробе, 42 мм в Березниках. В Перми выпало 33 мм осадков — это 60% от месячной нормы ноября.