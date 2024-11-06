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Posted 6 ноября, 17:02

Published 6 ноября, 17:02

Modified 6 ноября, 17:04

Updated 6 ноября, 17:04

Где в Прикамье самые большие сугробы? Отвечают синоптики

Где в Прикамье самые большие сугробы? Отвечают синоптики

6 ноября 2024, 17:02
Фото: 1MI.
Метеорологи подвели итоги прохождения циклонов «Лидия» и «Мартина» через территорию Пермского края.

Со 1 по 4 ноября в Прикамье буйствовали циклоны «Лидия» и «Мартина». В итоге в регионе были ветра до 20 м/с, аномальное снижение атмосферного давления (до самых низких с 2015 г. уровней) и сугробы высотой до 41 см, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

За четыре дня в Прикамье выпало 40-90% от месячной ноябрьской нормы осадков. Снегопады, сильный ветер и налипание мокрого снега привели к коммунальному коллапсу в нескольких районах края, в том числе в Березниках.

Атмосферное давление на метеостанции в Перми вечером 2 ноября понижалось до 713 мм. рт.ст — самое низкое значение за девять лет. Ниже было только 8 декабря 2015 года, когда был установлен исторический минимум — 710 мм. рт. ст.

По порывам ветра лидируют Кын (20/с), Кочево и Бисер (19 м/с). Порывы буйствовали 3 ноября.

Больше всего осадков за 12 часов выпало в Чернушке 2 ноября — 23 мм, в основном в виде дождя. А вот лидер по суточному количество осадков — Губаха, где 3 ноября выпало 30 мм в виде снега.

Губаха же лидирует наибольшему количеству осадков в целом за период. Там за четыре дня выпало 73 мм в виде снега, что близко к месячной норме ноября. Также 57 мм выпало в Чердыни (снег), 45 мм в Чернушке (дождь) и в Бисере (снег), 44 мм в Ныробе, 42 мм в Березниках. В Перми выпало 33 мм осадков — это 60% от месячной нормы ноября.

Высота снежного покрова после прохождения двух циклонов достигла 41 см в Губахе, 31 см в Березниках, 28 см в Ныробе, 23 см в Бисере. Везде снежный покров сформировался с нуля.

Налипание мокрого снега отмечено в Губахе (диаметр 28 мм) и в Чердыни (12 мм). Это явление в нескольких районах на севере региона привело к нарушению электроснабжения.

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