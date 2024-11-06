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Posted 6 ноября, 06:51

Published 6 ноября, 06:51

Modified 6 ноября, 06:53

Updated 6 ноября, 06:53

Группа «Уралхим» примет участие в выставке «Образование и карьера» в Перми

6 ноября 2024, 06:51
Ежегодное мероприятие состоится с 7 по 10 ноября.

Компании группы «Уралхим» традиционно примут участие в крупнейшей на Урале выставке-форуме учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера». Ежегодное мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо» с 7 по 10 ноября, вход свободный.

На стенде, который расположится в самом центре выставки, посетители смогут ознакомиться со стажировками, вакансиями и перспективами работы в группе «Уралхим». Кроме того, у всех желающих будет возможность бесплатно получить карьерные консультации ведущих специалистов «Уралхима» (включая филиал «ПМУ», филиал «Азот», «Уралхим-Транс» и «Объединенный центр обслуживания») и «Уралкалия».

Помимо этого, гостей стенда группы «Уралхим» ждёт множество активностей, среди которых: квиз и мега-лотерея с призами, мастер-класс и VR-экскурсия «Спуск в шахту», в ходе которой при помощи очков виртуальной реальности можно будет увидеть, как на 400-метровой глубине добывается калийная руда.

Также у всех желающих будет возможность пообщаться с цифровым двойником агронома Иваном Полевым, который ответит на вопросы о сельском хозяйстве и управлении агропредприятиями. Авторы самых интересных вопросов получат памятные сувениры.

Яна Агеева, руководитель департамента развития бренда работодателя и работы с молодыми талантами АО «ОХК „Уралхим“:

— Мы рады вновь участвовать в выставке «Образование и карьера», которая ежегодно предоставляет нам возможность рассказать о себе школьникам и студентам не только Пермского края, но и всего Урала. Работа в группе «Уралхим» открывает перед молодыми специалистами огромные перспективы для личного и профессионального роста, и мы готовы подробно рассказать о них на нашем объединенном стенде. В этом году мы подготовили для посетителей особенно много всего интересного и полезного и с нетерпением ждём гостей.
Фото: пресс-служба АО «ОХК „Уралхим“
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