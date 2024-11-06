Группа «Уралхим» примет участие в выставке «Образование и карьера» в Перми

На стенде, который расположится в самом центре выставки, посетители смогут ознакомиться со стажировками, вакансиями и перспективами работы в группе «Уралхим». Кроме того, у всех желающих будет возможность бесплатно получить карьерные консультации ведущих специалистов «Уралхима» (включая филиал «ПМУ», филиал «Азот», «Уралхим-Транс» и «Объединенный центр обслуживания») и «Уралкалия».