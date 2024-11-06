Из архива пермского главка МВД исчезло более 500 уголовных дел

В документе отмечается, что комиссия инициировала меры, чтобы найти пропавшие уголовные дела. Благодаря их действиям было обнаружено местонахождение 489 уголовных дел. Где находятся еще 23 уголовных дела на момент окончания проверки выяснить не удалось. Ревизоры также отметили, что по поводу утраты уголовных дел не проводилось служебных проверок, а в следственный департамент МВД РФ докладывалось, что утраченных дел нет. Все это свидетельствует о том, что руководство ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю не проводит инвентаризацию уголовных дел и вещдоков, резюмируют в издании.