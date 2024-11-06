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Posted 6 ноября, 09:57

Published 6 ноября, 09:57

Modified 6 ноября, 09:59

Updated 6 ноября, 09:59

Проверка из Москвы выявила исчезновение в пермскому ГУ МВД 500 уголовных дел

Из архива пермского главка МВД исчезло более 500 уголовных дел

6 ноября 2024, 09:57
Фото: 1MI.

Проверка из Москвы выявила исчезновение в пермскому ГУ МВД 500 уголовных дел

После обнаружения пропажи, в результате розысков, обнаружено большинство документов.

Из архива ГУ МВД по Пермскому краю исчезли 512 уголовных дел. Пропажу заметили участники проверки из Москвы, которая проходила в краевом главке в августе, сообщает ura.ru.

При проведении выборочной инвентаризации в архивах обнаружено отсутствие 512 уголовных дел. Из архива УМВД по Перми пропали 383 уголовных дела, в Березниковском округе исчезли 49 дел. В Кунгурском округе обнаружена пропажа 21 уголовного дела, еще 48 в Краснокамском районе и 42 уголовных дела в отделе МВД «Пермский», — приводит издание выдержку из отчета о результатах проверки краевого ГУ МВД, который имеется в распоряжении редакции.

В документе отмечается, что комиссия инициировала меры, чтобы найти пропавшие уголовные дела. Благодаря их действиям было обнаружено местонахождение 489 уголовных дел. Где находятся еще 23 уголовных дела на момент окончания проверки выяснить не удалось. Ревизоры также отметили, что по поводу утраты уголовных дел не проводилось служебных проверок, а в следственный департамент МВД РФ докладывалось, что утраченных дел нет. Все это свидетельствует о том, что руководство ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю не проводит инвентаризацию уголовных дел и вещдоков, резюмируют в издании.

В октябре бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов трудоустроился в столичном вузе после ухода из полиции. Его назначили проректором по безопасности во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, сообщается на сайте вуза.

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