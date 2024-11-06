Колокольню в историческом центре Соликамска отреставрируют до конца 2027 года

Posted 6 ноября, 09:18
Published 6 ноября, 09:18
Modified 6 ноября, 09:20
Updated 6 ноября, 09:20
В Соликамске планируют отреставрировать объект культурного наследия федерального значения — памятник «Колокольня». Строение входит в состав архитектурного ансамбля «Троицкий собор с колокольней».
На приказ от 30 октября, опубликованный на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, обратил внимание «Ъ-Прикамье». Документ подписан начальником инспекции Анной Князевой. Согласно приказу, до 30 декабря 2027 года собственник или владелец этого ОКН должен провести реставрацию оконных блоков и устранить причины возникновения трещин.
Здание колокольни было построено в 1713 году. Оно находится в историческом центре города, на ул. Набережная, 88. На смотровую площадку могут подниматься организованные группы не более 10 человек в сопровождении сотрудника Соликамского краеведческого музея.