Красноярский театр покажет в Перми рок-оперу по мотивам «Капитанской дочки»

Posted 6 ноября, 12:00
Published 6 ноября, 12:00
Modified 6 ноября, 12:02
Updated 6 ноября, 12:02
В Пермь на гастроли приедут артисты Красноярского музыкального театра с рок-оперой «Орёл и ворон» (12+). Спектакль создан по мотивам романа «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. Рок-опера стала трехкратным лауреатом премии «Золотая Маска»-2024.
Гастрольные показы пройдут с 28 по 30 ноября в Пермском академическом Театре-Театре. Продолжительность «Орла и ворона» составляет 3 часа с одним антрактом. «Все герои сюжета, разворачивающегося на сцене, сталкиваются на своём пути с выбором. Но только Пётр Гринёв и Маша Миронова меняются, они вырастают, в них крепнет способность нести ответственность за свою жизнь и любовь. Рок-опера „Орёл и Ворон“ — современный взгляд на историю становления личности», — рассказывает о постановке пресс-служба театра. Спектакль также участвует в программе для школьников и студентов «Пушкинская карта».
Ранее Пермский театр оперы и балета анонсировал последние показы трех спектаклей, так как на них закончилась лицензия.