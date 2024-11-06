Красноярский театр покажет в Перми рок-оперу по мотивам «Капитанской дочки»

Гастрольные показы пройдут с 28 по 30 ноября в Пермском академическом Театре-Театре. Продолжительность «Орла и ворона» составляет 3 часа с одним антрактом. «Все герои сюжета, разворачивающегося на сцене, сталкиваются на своём пути с выбором. Но только Пётр Гринёв и Маша Миронова меняются, они вырастают, в них крепнет способность нести ответственность за свою жизнь и любовь. Рок-опера „Орёл и Ворон“ — современный взгляд на историю становления личности», — рассказывает о постановке пресс-служба театра. Спектакль также участвует в программе для школьников и студентов «Пушкинская карта».