properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 12:00

Published 6 ноября, 12:00

Modified 6 ноября, 12:02

Updated 6 ноября, 12:02

Красноярский музыкальный театр привезет в Пермь рок-оперу «Орёл и ворон»

Красноярский театр покажет в Перми рок-оперу по мотивам «Капитанской дочки»

6 ноября 2024, 12:00
Фото: Руслан Максимов. vk.com/teatrteatrperm.

Красноярский музыкальный театр привезет в Пермь рок-оперу «Орёл и ворон»

Сюжет
Театр-театр
Спектакль получил три премии «Золотая Маска».

В Пермь на гастроли приедут артисты Красноярского музыкального театра с рок-оперой «Орёл и ворон» (12+). Спектакль создан по мотивам романа «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. Рок-опера стала трехкратным лауреатом премии «Золотая Маска»-2024.

Гастрольные показы пройдут с 28 по 30 ноября в Пермском академическом Театре-Театре. Продолжительность «Орла и ворона» составляет 3 часа с одним антрактом. «Все герои сюжета, разворачивающегося на сцене, сталкиваются на своём пути с выбором. Но только Пётр Гринёв и Маша Миронова меняются, они вырастают, в них крепнет способность нести ответственность за свою жизнь и любовь. Рок-опера „Орёл и Ворон“ — современный взгляд на историю становления личности», — рассказывает о постановке пресс-служба театра. Спектакль также участвует в программе для школьников и студентов «Пушкинская карта».

Ранее Пермский театр оперы и балета анонсировал последние показы трех спектаклей, так как на них закончилась лицензия.

Читайте также:
Детская сцена, кафе и школа для актеров. Как изменится одна из «пирамид» на КрисановаТеатр-Театр объявил кастинг артистов для новой детской сценыПермский театр оперы и балета покинули два солиста. Какие изменения еще произошли?
#Общество#Пермь#Искусство#Театр-театр#Театр#Опера#Красноярск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика