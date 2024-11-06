На мостовом переходе через реку Лолог завершились работы в рамках нацпроекта

Posted 6 ноября, 11:43
Published 6 ноября, 11:43
Modified 6 ноября, 11:48
Updated 6 ноября, 11:48
Ремонтом объекта, расположенного на 123-м километре автодороги Кудымкар — Гайны, занималось ООО «ТехДорГрупп». В его рамках были укреплены конусы моста, уложены выравнивающий бетонный слой, гидроизоляция, асфальтобетонное покрытие, установлены барьерное и перильное ограждения. Общая протяженность участка работ составила 95,4 погонного метра.
Отдельное внимание было уделено системам водоотведения. Водоотводные лотки, установленные на мостовом переходе, помогут защитить конструкцию и дорожное покрытие от воздействия воды и увеличить срок их службы. Также были выполнены монтаж водосборных лотков на консолях и покраска пролетного строения и применены деформационные швы. Все это повысит устойчивость объекта к неблагоприятным метеоусловиям.
В состав приемочной комиссии вошли представители краевого министерства транспорта, работники управления автомобильных дорог и транспорта Прикамья, общественные контролеры и сотрудники ГИБДД. Комиссия, проведя оценку качества работ, дала свое положительное заключение.
Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» позволила не только повысить безопасность дорожного движения на этом участке, но и улучшить транспортную доступность Гайнского округа.