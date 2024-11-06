На мостовом переходе через реку Лолог завершились работы в рамках нацпроекта

Отдельное внимание было уделено системам водоотведения. Водоотводные лотки, установленные на мостовом переходе, помогут защитить конструкцию и дорожное покрытие от воздействия воды и увеличить срок их службы. Также были выполнены монтаж водосборных лотков на консолях и покраска пролетного строения и применены деформационные швы. Все это повысит устойчивость объекта к неблагоприятным метеоусловиям.