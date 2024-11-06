Пермский край как бизнесмен. На чем и сколько зарабатывает регион?

ОАО «Пермская пригородная компания»: 49% у минтранса региона, 51% у РЖД. ППК была создана еще при экс-губернаторе Юрии Трутневе, в 2003 году, в 2004-м, при губернаторе Олеге Чиркунове, ей нашли директора, но в 2005 году администрация края хотела покинуть ППК, потом вернуться с инвестором, в 2009 году 49% стало принадлежать региону, 51% РЖД. Сейчас ППК — «дочка» РЖД. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за 2023 год составила 926,8 млн рублей, что больше, чем в 2022-м, на 16%. Чистая прибыль ППК в 2023 году составила 33,8 млн рублей, тогда как в 2002 году ППК сработала с убытком в 49,3 млн рублей.