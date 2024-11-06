Пермский край как бизнесмен. На чем и сколько зарабатывает регион?

Posted 6 ноября, 06:05
Published 6 ноября, 06:05
Modified 6 ноября, 06:07
Updated 6 ноября, 06:07
Зачем бы вы стали создавать бизнес, вкладывать в уставный капитал или в акции? Конечно, чтобы получать прибыль, дивиденды, выплаты. Пермский край тоже является участником и акционером. Но малоэффективным. Уже много лет экономического смысла, пользы от участия в уставных капиталах хозяйствующих субъектов Пермский край не получает. Мало того, если общества, например, банкротятся (а такое бывает), то Пермский край несет обязательства перед кредиторами как совладелец.
Пермский край является участником (акционером) в 23 хозяйствующих субъектах. Так было и в 2009 году, и в 2017-м, и на 1 июля 2024 года ничего не изменилось. При этом одни общества ликвидируют, другие открывают, третьи реорганизуют, но общая цифра остается неизменной. В девяти обществах регион владеет более 50% акций (долей), в пяти обществах — от 1 до 50%, в девяти — менее 1%. Общая номинальная стоимость всех акций и долей — 5,6 млрд рублей.
«Корпорация развития Пермского края», «Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования», «Пермский центр развития предпринимательства» — эти и другие компании созданы частично или полностью на бюджетные деньги. А в ПАО «Т Плюс», например, у региона 0,0000002%. Такие же незначительные доли в ПАО «Пермская энергосбытовая компания», ОАО «МРСК Урала», и даже в АО «Пермский мукомольный завод» (доля края — 0,002479).
По итогам 2023 года доход бюджета Пермского края в виде дивидендов от организаций составил 244,4 млн рублей. Информация об этом содержится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о внесении изменений в бюджет Пермского края.
Согласно информации министерства финансов, в бюджет региона поступили дивиденды от АО «Международный аэропорт „Пермь“» на сумму 125 млн рублей, от АО «Пермский региональный оператор ТКО» — 112,4 млн рублей. В списке также числится ООО «Пермский краевой экологический оператор». Общество передало региону доход в размере 7 млн рублей.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей, поступили и от ГУП «Краевые электрические сети». Их суммарный объем составил 30 млн рублей.
Нынешние власти отказываются отвечать на вопросы, связанные с обществами, учредителями которых является Пермский край. Но что-то подсказывает нам, что ничего особенно не изменилось с 2016 года, например, когда средний доход, полученный Пермским краем на каждый рубль вложенных средств, составлял 0,00377 рубля.
Большинство предприятий с участием Пермского края не платили и не платят дивиденды. Но есть такие, от которых в 2023 году появился толк.
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»: регион в лице минстроя владеет 0,0000000028 (доля в уставном капитале). ПАО выплачивает дивиденды, в том году было 50% от чистой прибыли, это 20,5 млрд рублей. Можно посчитать, сколько из них досталось Пермскому краю, учитывая размер доли.
ПАО «Т Плюс»: в нем у Прикамья 0,0000002%, тут дивидендов не было.
ПАО «ЮНИПРО» (ранее ОАО «Э.ОН Россия»): компания выплатила в прошлом году 8 млрд рублей дивидендов. У Пермского края — 0,00000010 в уставном капитале.
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»: по данным «СПАРК-Интерфакс», Пермского края в числе совладельцев больше нет, хотя на 2015 год доля региона составляла 0,000001%.
ПАО «Пермская энергосбытовая компания» скрыла своих бенефициаров, но мы знаем, что пути-дороги ведут к олигарху Виктору Вексельбергу. Пермский край как совладелец имеет крохотные 0,000002%.
АО «Газпром газораспределение Пермь» на 11,51% принадлежит имущественному казначейству Пермского края, а на остальные — гражданам России. За 2023 год выручка предприятия составила больше 5 млрд рублей, чистая прибыль 1,5 млрд рублей, дивидендов нет.
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» на 25% принадлежит Пермскому краю в лице минимущества региона. Выручка за 2023 год — 22,3 млрд рублей, чистая прибыль — 114,4 млрд рублей. Дебиторская задолженность — 2,6 млрд рублей. Дивидендов нет.
АО «Пермский региональный оператор ТКО»: как следует из обоснования к изменениям в бюджет, компания принесла Пермскому краю в 2023 году доход в размере 112,4 млн рублей. Компания, зарегистрированная в начале «мусорной реформы», в 2013 году, получила за 2023 год выручку в размере 4,3 млрд рублей, чистую прибыль в 241,9 млн рублей. Компания принадлежит региону в лице минЖКХ, генеральный директор — Степан Микаберидзе, бывший руководитель, совладелец и владелец ряда бизнес-структур. Численность сотрудников регоператора, по данным «СПАРК-Интерфакс», 177 человек.
ООО «Пермский краевой экологический оператор»: еще одна компания, принадлежащая минЖКХ. Выручка за 2023 год составила 353 млн рублей, чистая прибыль — 161 млн рублей. Руководитель оператора — бывший член совета директоров Треста №14 Иван Крайнов. Среднесписочная численность сотрудников компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», 46 человек. Предприятие содержит полигон для складирования опасных отходов в Березниках. Как следует из пояснительной записки к изменениям в бюджет региона, компания заработала для края 7 млн рублей за 2023 год.
ОАО «Нытва»: в 2002 году предприятие было учреждено Пермской областью в лице департамента имущества Прикамья. В 2003 году предприятие купила самарская группа СОК и тогда же продала контрольный пакет пермской ИБГ «Парма» (ПФПГ, Андрей Кузяев). В 2005 году ПФПГ продала металлургический завод структурам «Русского угля», потом предприятие оказалось в «Эстар», еще позже попало под контроль «Мечела». В 2009 году компанию попытались обанкротить. В 2016 году снова попытались обанкротить. С 2017 года «Нытва» постепенно улучшала финансовые результаты. Сейчас предприятием владеют сразу три оффшора и госкомпания «Ростех». У Пермского края доля в 0,000073%.
ОАО «Пермэнергоспецремонт» признано банкротом в 2013 году. Эта компания была создана из «Пермэнерго» в числе других в 2004 году (Пермская энергоуправляющая компания, Пермская генерирующая компания, Яйвинская ГРЭС, Пермская энергосбытовая компания, Пермская магистральная сетевая компания, «Пермэнергоремонт», «Пермэнергоспецремонт»). В 2008 году компанию купили акционеры «Юкон Груп» и совладельцы ЖБК-1 для работы на подрядах у энергетических компаний. В 2011 году предприятие попало под процедуру наблюдения, задолжав около 15 млн рублей Транскапиталбанку. Причиной финансовых проблем, скорее всего, стал конфликт акционеров. Пермскому краю в лице Региональной службы по тарифам принадлежало 0,000002% в уставном капитале компании.
ОАО Межрегиональная компания «Белкомур» — в процедуре банкротства. Собственниками и инвесторами проекта являлись Республика Коми, Архангельская область, Пермский край (доля 9,42%). В 2023 году из-за отсутствия финансирования и реальной деятельности АО «Белкомур» было решено ликвидировать.
АО «РВ-Пермь» — один из самых ярких провальных примеров. Предприятие было создано для разработки проекта транспортно-посадочного узла Пермь II (читай — нового вокзала). 150 млн из вложенных в АО бюджетных средств были потрачены неэффективно, а 3 млн рублей были похищены. Никакой реконструкции вокзала не случилось. Железнодорожный вокзал в Перми всё так же остается одним из самых убогих среди городов-миллионников.
В 2018 году организацию, в уставный капитал которой краевым правительством была внесена внушительная сумма — 150 млн рублей, решили ликвидировать.
ОАО «Пермские сельские леса» находится в стадии ликвидации с 2014 года.
АО «Универсальная электронная карта Пермского края» — в стадии ликвидации с 2017 года. Идея вообще странная, курировал ее Дмитрий Дымбрылов, бывший руководитель МФЦ, который был осужден вместе с экс-министром информационного развития и связи Пермского края Евгением Балуевым, своим заместителем Натальей Гладковой и бизнесменом Иваном Овчинниковым за хищение 24 млн рублей, выделенных на ремонт многофункциональных центров. Дымбрылов уже вышел по УДО.
АО «Пермский мукомольный завод» — созданное Пермской областью предприятие, в 2002 году департамент имущества области являлся единственным учредителем. После всех рейдерских атак и захватов, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит на четверть «Объединенной зерновой компании», на четверть — ООО «МАК» Евгения Беляева. Остальные учредители не раскрываются, но у Пермского края в уставном капитале предприятия оставалась доля — 0,002479.
Пермский мукомольный завод — крупнейшее мукомольное предприятие в Пермском крае, его доля по производству муки в РФ — 1,5%. В 2023 году чистая прибыль составила 43,3 млн рублей, выручка — 2,5 млрд рублей.
АО «Пермтрансавто»: в 2005 году 54% акций приобрел Александр Бригида, сын бывшего замгендиректора общества. Сделку консультировал известный пермский бизнесмен Юрий Медведюк. Главной целью покупки «Пермтрансавто» был пансионат «Урал» в Анапе. У Пермского края сейчас 0,047297% предприятия, которое на 85% принадлежит Александру Бригиде.
АО «Международный аэропорт „Пермь“»: 1 акция принадлежит КРПК (Пермский край), 25% — минимущества региона, остальные 75% — «Новой Колхиде» («Новапорт», принадлежащий двум оффшорам из Калининграда, бенефициар Роман Троценко). Выручка 2,6 млрд рублей за 2023 год, чистая прибыль 581 млн рублей (для сравнения: в 2015 году — 156 млн рублей), по данным «СПАРК-Интерфакс». Вознаграждения руководящему персоналу АО выросли с 50 млн рублей за 2022 год до 82 млн рублей в 2023 году. Как следует из пояснений к изменениям в бюджет, в 2023 году АО «Международный аэропорт „Пермь“» заработало для региона 125 млн рублей.
ОАО «Пермская пригородная компания»: 49% у минтранса региона, 51% у РЖД. ППК была создана еще при экс-губернаторе Юрии Трутневе, в 2003 году, в 2004-м, при губернаторе Олеге Чиркунове, ей нашли директора, но в 2005 году администрация края хотела покинуть ППК, потом вернуться с инвестором, в 2009 году 49% стало принадлежать региону, 51% РЖД. Сейчас ППК — «дочка» РЖД. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за 2023 год составила 926,8 млн рублей, что больше, чем в 2022-м, на 16%. Чистая прибыль ППК в 2023 году составила 33,8 млн рублей, тогда как в 2002 году ППК сработала с убытком в 49,3 млн рублей.
ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“»: 19,58% принадлежит ПАИЖК, 80,42% — министерству спорта региона. Выручка за 2023 год — 437,7 млн рублей, чистая прибыль — 27,4 млн рублей. Но дивидендов нет.
АО «Корпорация развития Пермского края». На 100% принадлежит минстрою. Выручка — 1,7 млрд рублей, убыток — 1,2 млрд рублей. Исковая нагрузка: истец по искам на сумму 20,3 млн рублей, ответчик по искам на сумму 20,4 млн рублей.
АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» тоже на 100% принадлежит минстрою. Выручка за 2023 год 78 млн рублей, убыток — 34 млн рублей.
АО «Пермский свинокомплекс»: признано банкротом, в 2022 году в отношении него открыто конкурсное производство. В 2023 году выручка составила 50 млн рублей, убыток — 9 млн рублей. Стадо было выкуплено АО «Агро-Альянс» в 2022 году. Остальное имущество в марте 2024 года было продано на торгах за 247 млн 250 тыс. рублей. Победителем аукциона стало ООО «СК „Дельта“». Начальная цена продажи свинокомплекса составляла 1,36 млрд рублей. Свинокомплекс находится в собственности Министерства агропромышленного комплекса Прикамья.
Директором и учредителем ООО «Строительная компания „Дельта“ является Эльдар Гусейнов. Основной вид деятельности организации — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Компания зарегистрирована по шоссе Космонавтов, 310 (деревня Хмели).
АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» (ранее — АО «Пермский центр развития предпринимательства»): учредитель компании — Агентство по развитию МСП Пермского края. Компания учреждена в 2022 году, уставный капитал 1,8 млрд рублей. За 2023 год финансовой отчетности нет. Выпустили в июле 2024 года больше тысячи акций ценой 242 тыс. рублей.
АО «Пермский гарантийный фонд»: учредитель — минпромторг Пермского края. Выручка за 2023 год — 67,8 млн рублей, чистая прибыль — 157,9 млн рублей. Дивиденды за 2023 год не выплачивались.
ООО «Медиагруппа „Магма“», по данным «СПАРК-Интерфакс», создана на базе переименованного ООО «Творогов Юридические консультации». Единственным учредителем и гендиректором компании является Андрей Творогов.
Медиагруппа «Магма» в начале 2021 года была приобретена структурами, близкими к краевым властям. В состав группы, помимо радиостанции «Серебряный дождь», входят пермская газета «Звезда», радиостанция «Радио Sputnik Пермь» (ранее «Эхо Перми»), деловое издание «Капитал Weekly» и портал «Вкурсе.ру». В составе холдинга также вещает радиостанция «Звезда» (с вещанием в Перми и Березниках).
По данным Руспрофайл, выручка «Магмы» увеличилась с 1 млн рублей в 2022 году до 145 млн рублей в 2023 году, прибыль — 6,2 млн рублей. В активе медиагруппы 14 СМИ и 17 соцсетей.