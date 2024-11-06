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Posted 6 ноября, 10:27

Published 6 ноября, 10:27

Modified 6 ноября, 11:15

Updated 6 ноября, 11:15

В Перми 37-летний мужчина ограбил подростка на кассе в магазине

Житель Перми отобрал у подростка тысячу рублей и сбежал, но его поймали

6 ноября 2024, 10:27
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Перми 37-летний мужчина ограбил подростка на кассе в магазине

В момент грабежа юноша хотел расплатиться за канцтовары.

Пермяк ограбил 16-летнего подростка. Пострадавший юноша обратился в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района и рассказал, что покупал канцтовары в магазине на шоссе Космонавтов. К нему обратился неизвестный мужчина и попросил денег. Подросток отказал, тогда незнакомец выхватил из его рук деньги, которыми юноша хотел расплатиться на кассе. Затем злоумышленник сбежал с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, оказалось, что это 37-летний местный житель. Пермяк потратил украденные у подростка деньги в сумме 1 тыс. рублей по своему усмотрению.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, что в дознании возбуждено уголовное дело по признакам грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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#Видео#Происшествия#Пермь#Грабеж#Полиция
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