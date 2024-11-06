Житель Перми отобрал у подростка тысячу рублей и сбежал, но его поймали

Posted 6 ноября, 10:27
Published 6 ноября, 10:27
Modified 6 ноября, 11:15
Updated 6 ноября, 11:15
Пермяк ограбил 16-летнего подростка. Пострадавший юноша обратился в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района и рассказал, что покупал канцтовары в магазине на шоссе Космонавтов. К нему обратился неизвестный мужчина и попросил денег. Подросток отказал, тогда незнакомец выхватил из его рук деньги, которыми юноша хотел расплатиться на кассе. Затем злоумышленник сбежал с места преступления.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, оказалось, что это 37-летний местный житель. Пермяк потратил украденные у подростка деньги в сумме 1 тыс. рублей по своему усмотрению.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, что в дознании возбуждено уголовное дело по признакам грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.