Житель Перми отобрал у подростка тысячу рублей и сбежал, но его поймали

Пермяк ограбил 16-летнего подростка. Пострадавший юноша обратился в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района и рассказал, что покупал канцтовары в магазине на шоссе Космонавтов. К нему обратился неизвестный мужчина и попросил денег. Подросток отказал, тогда незнакомец выхватил из его рук деньги, которыми юноша хотел расплатиться на кассе. Затем злоумышленник сбежал с места преступления.