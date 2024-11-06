Пермяк перевел 170 тысяч рублей семье, нашедшей его пропавшего кота Барсика

Posted 6 ноября, 11:12
Published 6 ноября, 11:12
Modified 6 ноября, 11:14
Updated 6 ноября, 11:14
Владелец кота Барсика, пермяк Василий Кучумов заплатил вознаграждение в размере 170 тыс. рублей семье, нашедшей его питомца. Ирина с сыном нашли кота недалеко от больницы, когда поехали на прием. Животное не шло на руки, тогда его загнали под припаркованный автомобиль и позвонили хозяину.
Сибирский кот Барсик сбежал 1 ноября из таунхауса на ул. Восстания. Ему девять лет. После находки Василий Кучумов направит животное на восстановление в клинику «Кнопка». У кота нет видимых повреждений, но за шесть дней скитаний Барсик похудел.
Кроме того, еще один пермяк, Владимир Франко, готов заплатить за своего питбультерьера 100 тыс. рублей, если пес найдется. Животное пропало еще в мае текущего года. А в студгородке Пермского политехнического университета исчез всеобщий любимец — кот Пыжик.