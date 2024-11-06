Пермяк перевел 170 тысяч рублей семье, нашедшей его пропавшего кота Барсика

Владелец кота Барсика, пермяк Василий Кучумов заплатил вознаграждение в размере 170 тыс. рублей семье, нашедшей его питомца. Ирина с сыном нашли кота недалеко от больницы, когда поехали на прием. Животное не шло на руки, тогда его загнали под припаркованный автомобиль и позвонили хозяину.