Пермяки смогут ходить в гости к Деду Морозу и Снегурочке с 18 декабря

На мероприятии пермяки смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой и их помощниками — Сказочницей и Снежиками, сфотографироваться с северным оленем Ямалом, побывать в гостях у зимнего чародея и принять участие в мастер-классе.