properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 02:41

Published 6 ноября, 02:41

Modified 6 ноября, 04:45

Updated 6 ноября, 04:45

В Перми резиденция Деда Мороза на «Даче Синакевича» откроется 18 декабря декабря

Пермяки смогут ходить в гости к Деду Морозу и Снегурочке с 18 декабря

6 ноября 2024, 02:41
Фото: Ирина Тропина. properm.ru.

В Перми резиденция Деда Мороза на «Даче Синакевича» откроется 18 декабря декабря

Цена билета составляет 600 рублей.

Дача Деда Мороза откроется в Перми 18 декабря. Встречи с волшебником и его внучкой Снегурочкой будут проходить на «Даче А. В. Синакевича» (ул. Танцорова, 24), сообщают организаторы проекта.

На мероприятии пермяки смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой и их помощниками — Сказочницей и Снежиками, сфотографироваться с северным оленем Ямалом, побывать в гостях у зимнего чародея и принять участие в мастер-классе.

Стоимость посещения составляет 600 рублей. Купить билет можно на сайте организации.

Читайте также:
В Перми 4 ноября пройдет этно-фестивальПроведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублейПермяков приглашают рассказать, что такое патриотизм
#Пермь#Фотосессия#Мастер-класс#Встреча#Дача#Снегурочка#Мероприятие#Олень
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика