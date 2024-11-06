Пермяки смогут ходить в гости к Деду Морозу и Снегурочке с 18 декабря

Posted 6 ноября, 02:41
Published 6 ноября, 02:41
Modified 6 ноября, 04:45
Updated 6 ноября, 04:45
Дача Деда Мороза откроется в Перми 18 декабря. Встречи с волшебником и его внучкой Снегурочкой будут проходить на «Даче А. В. Синакевича» (ул. Танцорова, 24), сообщают организаторы проекта.
На мероприятии пермяки смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой и их помощниками — Сказочницей и Снежиками, сфотографироваться с северным оленем Ямалом, побывать в гостях у зимнего чародея и принять участие в мастер-классе.
Стоимость посещения составляет 600 рублей. Купить билет можно на сайте организации.