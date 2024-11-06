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Posted 6 ноября, 08:35

Published 6 ноября, 08:35

Modified 6 ноября, 08:36

Updated 6 ноября, 08:36

Пермяков предупреждают о гололедице 7 ноября

Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

6 ноября 2024, 08:35
Фото: ideogram.ai.

Пермяков предупреждают о гололедице 7 ноября

Также в Прикамье ожидаются гололёдно-изморозевые отложения.

По данным Пермского ЦГМС 7 ноября в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.

Начало зимы 2024-2025 негативно сказалось на сетях Пермского края. Речь идет об отключении коммунальных услуг в Березниковском, Соликамском и Чердынском округах.

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#Происшествия#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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