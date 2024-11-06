Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

Posted 6 ноября, 08:35
Published 6 ноября, 08:35
Modified 6 ноября, 08:36
Updated 6 ноября, 08:36
По данным Пермского ЦГМС 7 ноября в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
Начало зимы 2024-2025 негативно сказалось на сетях Пермского края. Речь идет об отключении коммунальных услуг в Березниковском, Соликамском и Чердынском округах.