Роспотребнадзор напомнил пермякам об опасности воды из родников

Кроме того, во время паводка в родники с талыми водами поступают загрязняющие вещества, накопленные в снегу за зиму. Высока вероятность загрязнения воды возбудителями инфекционных заболеваний. Также у родников нет лиц, ответственных за их содержание, обустройство и проведение лабораторного контроля качества воды. Жители Прикамья не могут отследить, какие объекты являются потенциальными и действующими источниками химического и микробиологического загрязнения воды в роднике.