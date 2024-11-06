Роспотребнадзор напомнил пермякам об опасности воды из родников

Posted 6 ноября, 05:45
Published 6 ноября, 05:45
Modified 6 ноября, 05:47
Updated 6 ноября, 05:47
В Роспотребнадзоре напомнили жителям Прикамья об опасности питья воды из родников. Качество воды в роднике является нестабильным, поскольку зона питания родника не защищена от негативного воздействия внешней среды.
Кроме того, во время паводка в родники с талыми водами поступают загрязняющие вещества, накопленные в снегу за зиму. Высока вероятность загрязнения воды возбудителями инфекционных заболеваний. Также у родников нет лиц, ответственных за их содержание, обустройство и проведение лабораторного контроля качества воды. Жители Прикамья не могут отследить, какие объекты являются потенциальными и действующими источниками химического и микробиологического загрязнения воды в роднике.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщают, что родники не стоит использовать как источники питьевого водоснабжения. Также родниковую воду не рекомендуется использовать для мытья рук, посуды, овощей и фруктов.