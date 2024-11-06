С 2025 года программа «Медицинские кадры Прикамья» будет расширена

В Минздраве Прикамья обращают внимание, что более 25% устроившихся в медучреждения работников — это специалисты, приехавшие из других регионов России, а также перешедшие из частных медучреждений и ведомственного здравоохранения. По программе «Медицинские кадры Прикамья» участникам предоставляются компенсационные выплаты от 1 до 2 млн рублей, а также частичная компенсация арендной платы жилья. Региональные выплаты действуют независимо от того, участвуют ли врачи и медсестры в государственных проектах по привлечению сотрудников.