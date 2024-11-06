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Posted 6 ноября, 07:49

Published 6 ноября, 07:49

Modified 6 ноября, 07:51

Updated 6 ноября, 07:51

С 2025 года программа «Медицинские кадры Прикамья» будет расширена

С 2025 года программа «Медицинские кадры Прикамья» будет расширена

6 ноября 2024, 07:49
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.
Изменения позволят привлечь в Кудымкар профильных специалистов.

Правительство Пермского края утвердило изменения в региональную программу «Медицинские кадры Прикамья», инициированную губернатором Дмитрием Махониным. Они касаются территориальных особенностей округов, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Поправки касаются Больницы Коми-Пермяцкого округа, в котором в 2023 году был открыт большой, современный хирургический корпус. Уже год врачи учреждения оказывают многопрофильную хирургическую помощь. Больнице не хватает врачей-хирургов, травматологов-ортопедов, а также операционных медсестер и медсестер-анестезисток. Постановлением регионального правительства утверждены программные выплаты под эти категории медработников. Губернатор Прикамья поддержал данную инициативу.

По словам Дмитрия Махонина, программа «Медицинские кадры Прикамья» востребована среди медработников. Часто специалисты приезжают работать в медучреждения целыми семьями. Постепенно решается вопрос с укомплектованностью фельдшеров ФАПов в сельских и удаленных территориях Пермского края. Перед властями Прикамья стоит задача продолжать создавать комфортные условия для работы и привлекать больше специалистов в медицинские учреждения.

Внесенные в постановление правительства Пермского края изменения будут действовать с 1 января 2025 года. Программа «Медицинские кадры Прикамья» работает в регионе третий год подряд. За этот период в медучреждения региона привлечено около 300 врачей и работников со средним медицинским образованием. Благодаря инициативе, были скомплектованы коллективы медучреждений в округах с наименьшей обеспеченностью персоналом.

В Минздраве Прикамья обращают внимание, что более 25% устроившихся в медучреждения работников — это специалисты, приехавшие из других регионов России, а также перешедшие из частных медучреждений и ведомственного здравоохранения. По программе «Медицинские кадры Прикамья» участникам предоставляются компенсационные выплаты от 1 до 2 млн рублей, а также частичная компенсация арендной платы жилья. Региональные выплаты действуют независимо от того, участвуют ли врачи и медсестры в государственных проектах по привлечению сотрудников.

Программа «Медицинские кадры Прикамья позволила увеличить процент трудоустройства студентов и ординаторов, которые окончили медицинский вуз по целевым договорам. С каждым годом интерес к программе растет: в 2023 году сумма единовременных компенсационных выплат медработникам достигла 241 млн рублей — это на 81 млн рублей больше, чем годом ранее.

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